Lasek: Nie jestem grabarzem projektu CPK

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek był w czwartek gościem Radia Zet. Podkreślał on, że terminy otwarcia lotniska zapowiadane przez poprzedni zarząd są całkowicie nierealne. – Harmonogramy, o których byliśmy informowani przez ministra Horałę czy przez spółkę są zupełnie nierealne – powiedział Lasek w audycji „Gość Radia Zet".

Lasek o nierealnych harmonogramach dot. CPK. „Bajki"

Dopytywany, czy są szanse na to, że w 2028 roku zostaną uruchomione dwa pasy startowe, gość Radia Zet odpowiedział: – Nie, to są bajki. Rozmawiamy z ludźmi, którzy pracują w spółce. Zaczynają się otwierać. Oni mówią, że to całkowicie nierealny harmonogram.

W dalszej części audycji Lasek podkreślił, że nie jest sceptyczny co do samej inwestycji, ale co do fatalnego prowadzenia tej inwestycji. – Nie przesądzam, czy będziemy budowali czy nie CPK. Jestem sceptyczny co do fatalnego prowadzenia inwestycji – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK.

Lasek potwierdził, że rozpoczął się już proces audytu. Pytany o pierwsze wnioski wskazał na nierealny harmonogram. – Nie powiem dokładnie, jaki będzie ostateczny wynik audytu, ale ludzie pracujący w spółce mówią, że harmonogram nie jest realny do wykonania. Na ile szacujecie państwo prawdopodobieństwo utrzymania się w tym harmonogramie? Poniżej 1 proc. To nie są eksperci zewnętrzni, to ludzie, którzy w spółce pracowali od lat - powiedział gość Radia Zet.

Lasek przewiduje, że audyt zakończy się w połowie roku.

– Nie jestem grabarzem tego projektu, ja mam go zracjonalizować – stwierdził w internetowej części audycji pełnomocnik rządu ds. CPK.

