Debata ws. CPK. Donald Tusk z uszczypliwą uwagą wobec projektów PiS

Centralny Port Komunikacyjny, jego budowa, audyt inwestycji i jej strategiczna wartość dla Polski, to obecnie kluczowe tematy dyskusji politycznej. Co ciekawe przekłada się to także na opinię publiczną. W temat włącza się coraz więcej ekspertów, a swoje słowa poparcia wobec projektu wyrażają także środowiska związane z większością sejmową. Kanał Zero, czyli jeden z najbardziej popularnych kanałów na YouTube organizuje w tej sprawie debatę.

Tusk o CPK: Debata o przerwaniu budowy jest bez sensu

Do dyskusji na temat potencjalnego przerwania budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego odniósł się w portalu X premier Donald Tusk. We wpisie nie zabrakło uszczypliwości wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości i innego z kluczowych projektów poprzedniego rządu, który również miał być strategiczny i rozwojowy dla polskiej gospodarki.

„Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera” – napisał w portalu X premier Donald Tusk.

twitter

Przypomnijmy, że w kwestii budowy fabryki samochodów elektrycznych Izera stało się bardzo niewiele. Kontrowersje wywołuje głównie fakt, że pod budowę obiektu wycięto ogromne połacie lasu, a budowa nie ruszyła.

Tak dla CPK

W ostatnich dniach internet zalały zdjęcia z napisem „Tak dla CPK”. Jest to akcja, do której masowo dołączyli politycy Prawa i Sprawiedliwości i zwolennicy partii opozycyjnej. W atmosferze promowania akcji odpowiedział premierowi Tuskowi także Michał Dworczyk.

„Jakiekolwiek projekty korzystne dla Polski są dla obecnego rządu „bez sensu”. Skrajnie szkodliwy, antypaństwowy przekaz. Dlatego nieustannie mówimy głośno: #TakDlaCPK#TakDlaAtomu#TakDlaRozwoju” – odpowiedział za pośrednictwem tego samego portalu Michał Dworczyk z PiS.

Czytaj też:

Premier o przyszłości CPK. „Chcemy zerwać z fałszem..."

Czytaj też:

Morawiecki cytuje Dodę i apeluje do wyborców PiS. „Musimy nosić głowę wysoko”