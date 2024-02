Rusza fundusz wspierający odbudowę Ukrainy. Na czele były prezes GPW

Better Europe EuSEF ASI to pierwszy w Europie Środkowej Europejski Fundusz na Rzecz Przedsiębiorczości Społecznej, wspierany przez inwestorów związanych z kręgami inwestorskimi i giełdowymi m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Izraelu oraz w Ukrainie. Fundusz uzyskał w czwartek wpis w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Oznacza to zielone światło do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej.

Były prezes GPW na czele funduszu

Fundusz jest zarządzany z pozycji CEO przez Ludwika Sobolewskiego, byłego prezesa GPW w Warszawie (lata 2006-2013), a później w Bukareszcie (2013-2017), menedżera instytucji finansowych i eksperta rynków kapitałowych z trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym, a obecnie także partnera w firmie doradztwa finansowego Qualia AdVisory.

Aktualnie funduszy typu „social entrepreneurship fund” w Unii Europejskiej jest 18. Mają one obowiązek inwestowania co najmniej 70 proc. aktywów w przedsiębiorstwa, które oprócz stopy zwrotu dla inwestorów są nastawione w pierwszym rzędzie na generowanie pozytywnych skutków społecznych. Do 30 proc. procent środków może zaś być inwestowane w sposób abstrahujący od celów społecznych.

– Paliwem każdej gospodarki jest kapitał. Dlatego także przedsiębiorstwa społeczne powinny mieć możliwość korzystania z kapitału profesjonalnych instytucji zbiorowego inwestowania. BetterEuropeEuSEF ASI SA zgodnie z dokumentacją zaaprobowaną przez regulatora za główny przedmiot swej misji ma wspieranie procesów odbudowy tkanki społecznej i gospodarczej w Ukrainie. Może to być realizowane zarówno przez inwestycje w projekty zlokalizowane w Ukrainie, jak i na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej – tłumaczy Sobolewski.

EuSEF jest regulowany zarówno przez prawo krajowe, jak i – najbardziej intensywnie – przez regulacje UE. Fundusz podlega ograniczeniom co do polityki inwestycyjnej (jak zresztą każda alternatywna spółka inwestycyjna), natomiast może oferować udziały w funduszu inwestorom na zasadzie transgranicznej (będąc zarazem funduszem regulowanym jako działający w oparciu o wpis do rejestru, nie o zezwolenie).

