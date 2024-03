Tusk: Sankcje na Rosję muszą przestać być fikcyjne

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk przebywają z wizytą w Waszyngtonie, gdzie we wtorek mają spotkać się z prezydentem USA Joe Bidenem. Przed tym spotkaniem szef polskiego rządu udzielił wywiadu TVN24.

Premier o fikcyjnych sankcjach

Mówiąc o pomocy dla Ukrainy, premier zaznaczył, że sankcje na Rosję „muszą przestać być sankcjami fikcyjnymi". – Pół Europy dalej handluje z Rosją i Białorusią, wiele firm, w Polsce też, omija skutecznie sankcje. Bo jakoś nikt nie jest zainteresowany, żeby to egzekwować naprawdę z całą mocą – powiedział Tusk.

Premier zwrócił również uwagę, że są także zamrożone rosyjskie aktywa, które – jak mówił – wystarczyłyby na poprowadzenie zwycięskiej wojny na Ukrainie. Pytany, dlaczego nie można ich użyć, Tusk odpowiedział: – Bo akurat w tych stolicach, gdzie słyszymy gromkie, proukraińskie słowa, jak przychodzi co do czego, na przykład kiedy mówimy: weźmy te aktywa rosyjskie, przekażmy je Ukrainie, to się okazuje, że są jakieś problemy.

– Dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że Polska zachowuje się niezwykle racjonalnie i odpowiedzialnie, odważnie, ale bez hazardu – podkreślił Tusk.

Pytany o słowa byłego prezydenta USA, a zarazem kandydata w jesiennych wyborach Donalda Trumpa, który stwierdził ostatnio, że „nie da centa na wojnę" w Ukrainie, Tusk przypomniał, że współpracował z Trumpem w czasach, gdy był szefem Rady Europejskiej. – Więc jedno wiem na pewno: że nawet jeśli czasami mówi rzeczy, które wydają się szokujące, to lepiej traktować je serio. Ja nie mówię, żeby się z nimi zgadzać, ale zapowiedzi prezydenta Trumpa trzeba traktować serio – ocenił szef rządu.

