Polacy nie chcą zmieniać pracy. Co innego wynagrodzenie

Z najnowszej edycji „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że prawie połowa polskich pracowników (47 proc.) dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją aktualną sytuację na rynku pracy. To spory spadek w porównaniu do zeszłego roku, gdy odsetek ten wyniósł 66 proc. Źle swoją zawodową pozycję postrzega 11 proc. ankietowanych i pod tym względem nastąpiła poprawa, bowiem przed rokiem było to 21 proc. Niespełna 40 proc. badanych ocenia swoją sytuację na rynku pracy neutralnie, a jedynie 3 proc. udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć".

12 proc. respondentów spodziewa się, że w tym roku ich sytuacja na rynku pracy będzie lepsza niż w poprzednim. Niewiele więcej, bo 14 proc. obawia się pogorszenia swojej sytuacji, a według 54 proc. badanych nic się nie zmieni.

Zmiana pracy – nie, wyższa płaca – tak

Z badania wynika, że pracownicy raczej sceptycznie podchodzą do pomysłu zmiany pracy. Taki plan ma jedynie 18 proc. ankietowanych. 55 proc. pracowników chce zostać u aktualnego pracodawcy, choć twórcy badania zwracają uwagę, że aż 27 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć", co oznacza, że zatrudnieni czują niepewność związaną z przyszłością na rynku pracy. Zmianę pracy najczęściej deklarują młode osoby od 18 do 24 roku życia (32 proc.). Wśród respondentów w wieku 55 plus takie plany ma jedynie co dziesiąty uczestnik badania.

O ile zmianę pracy planują nieliczni, to bardzo wysoki odsetek respondentów zamierza postarać się o wyższe wynagrodzenie. W sumie jest to 60 proc. ankietowanych. Największy odsetek pracowników planuje zwrócić się o podwyżkę do aktualnego pracodawcy (30 proc.). Nieco rzadziej chcemy uzyskać wyższą płacę, poprzez znalezienie lepiej płatnej pracy (17 proc.), bądź pracy dorywczej (13 proc.). 18 proc. uczestników badania zadeklarowało, że nie będzie w tym roku podejmować prób uzyskania wyższego wynagrodzenia.

Czytaj też:

„Dziękuję, nie płacę za naukę”. Oburzenie po zwolnieniu graficzki na SkypieCzytaj też:

Skrócenie czasu pracy w Polsce. Ekspert krytykuje