Drugiej waloryzacji jednak nie będzie? Ministra zabrała głos

Wraz z początkiem marca nastąpiła waloryzacja rent i emerytur. Jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej była druga waloryzacja rent i emerytur, w sytuacji, gdy inflacja przekroczy 5 proc. Miałaby ona nastąpić jesienią.

Ministra o drugiej waloryzacji

Czy seniorzy otrzymają za pół roku drugą podwyżkę? Wydaje się to mało prawdopodobne, w związku ze spadkiem inflacji. Głos w tej sprawie zabrała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

– Na razie wygląda na to, że wzrost inflacji został zatrzymany i być może nie będzie potrzeby interwencyjnej waloryzacji. Natomiast przygotowani powinniśmy być na oba scenariusze. Pamiętajmy, że to nie jest projekt na ten czy inny rok, tylko systemowe rozwiązanie, uruchamiające się z automatu w takich sytuacjach, gdy ceny rosną szybciej – mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przypomnijmy, że według danych przedstawionych pod koniec zeszłego tygodnia przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja w lutym wyniosła w Polsce 2,8 proc., wobec 3,9 proc. w styczniu. To najniższy wynik od trzech lat.

Według ekonomisty Marka Zubera spadek inflacji jest chwilowy i w drugiej połowie roku musimy spodziewać się wyraźnego wzrostu. – Spodziewam się niestety, że nawet bez odmrożenia cen energii i gazu, ta inflacja – wobec przywrócenia 5 proc. VAT-u na żywność – może przekroczyć 7 proc. w drugiej połowie tego roku, a jeśli dojdzie do odmrożenia cen może być to jeszcze więcej – powiedział w rozmowie z „Wprost" Zuber.

– Niestety ta bardzo niska inflacja 2,8 proc. nie oznacza końca walki z inflacją w Polsce. Niestety ta walka będzie jeszcze trwała ok. półtora roku. Miejmy nadzieję, że na trwale wrócimy w te okolice na przełomie 2025/26 roku. Na razie cieszmy się z tego co jest, ale jest to niestety chwilowe – dodał.

Polacy o drugiej waloryzacji

Tymczasem jak wynika z sondażu SW Research dla „”Wprost", wypłatę drugiej waloryzacji w sytuacji wysokiej inflacji popiera 60,1 proc. ankietowanych, a jedynie 15 proc. jest przeciwnego zdania. Blisko 25 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „nie wiem".

