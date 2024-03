Co z drugą waloryzacją rent i emerytur? Wiceminister zabrał głos

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski przekazał informacje o pracach nad projektami ustaw m.in. w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego oraz drugiej waloryzacji rent i emerytur. Przypomnijmy, że obie propozycje znalazły się w umowie koalicyjnej, zawartej tuż przed utworzeniem rządu Donalda Tuska.

Gajewski poinformował, że projekt w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł został zgłoszony w styczniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu, a obecnie jest na etapie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. — Po wpisaniu go do wykazu prac legislacyjnych rządu zaczną się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Chcemy, żeby to rozwiązanie weszło w życie jeszcze w tym roku — przekazał wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wiceminister o drugiej waloryzacji rent i emerytur

Wiceminister poinformował, że na podobnym etapie znajduje się projekt ustawy w sprawie drugiej waloryzacji emerytur i rent. — Mechanizm drugiej waloryzacji będzie zastosowany, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. — zapowiedział Gajewski, podkreślając, że ustawa w tej sprawie zostanie uchwalona do sierpnia, niezależnie od poziomu inflacji, bo ma być to rozwiązanie systemowe.

Na dziś wypłata środków w tym roku w ramach drugiej waloryzacji rent i emerytur wydaje się mało prawdopodobna, co ma związek z malejącą inflacją. Przypomnijmy, że według danych przedstawionych przed tygodniem przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja w lutym wyniosła w Polsce 2,8 proc., wobec 3,9 proc. w styczniu. To najniższy wynik od trzech lat.

Jak wynika z sondażu SW Research dla „Wprost", wypłatę drugiej waloryzacji w sytuacji wysokiej inflacji popiera 60,1 proc. ankietowanych, a jedynie 15 proc. jest przeciwnego zdania. Blisko 25 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „nie wiem".

