13. emerytura. Co, jeśli senior nie doczeka?

Kwiecień zbliża się wielkimi krokami. To miesiąc w którym po raz szósty w historii zostanie wypłacona 13. emerytura, rządowy dodatek w wysokości minimalnej emerytury (w tym roku jest to niemal 1781 zł brutto).

„Trzynastkę" otrzymają osoby, które 31 marca będą uprawnione do pobierania świadczeń emerytalnych. Prawo to wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego seniora. Jeśli zatem osoba uprawniona do 13. emerytury umrze przed 31 marca, to prawo do świadczenia wygasa. W takiej sytuacji członkowie rodziny seniora nie mogą liczyć na otrzymanie tych pieniędzy.

13. emerytura. Czy rodzina może przyjąć świadczenie po zmarłym?

W praktyce – jak pisze Gazeta.pl – oznacza to, że w sytuacji, gdy listonosz przynosi emeryturę, a uprawniona do niej osoba nie zmarła, to bliscy nie mogą przyjąć pieniędzy. Jeśli to zrobią, będą musieli zwrócić środki do ZUS.

Gdy emerytura wpłynie na konto bankowe po śmierci seniora, rodzina musi zwrócić te świadczenia, które zostały wypłacone za miesiące następujące po miesiącu, w którym doszło do zgonu.

– Jeśli np. ktoś zmarł 1 sierpnia, a wypłatę emerytury ma na 10 sierpnia, to ZUS nie będzie dochodził zwrotu świadczenia za sierpień, uznając je za należne, ale będzie dochodził zwrotu za wrzesień jako nienależne świadczenie – wyjaśnia cytowana przez portal Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Członkowie rodziny mogą w niektórych przypadkach otrzymać ostatnie świadczenie emerytalne zmarłego. Dzieje się tak, jeśli senior nie zdążył pobrać należnego mu świadczenia emerytalnego za miesiąc, w którym zmarł. Wówczas dzieci lub małżonek mogą otrzymać tzw. niezrealizowane świadczenie. Aby tak się stało, muszą złożyć wniosek do ZUS.

