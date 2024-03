Niektórzy otrzymają 13. emeryturę wcześniej. Powód jest jeden

13. emerytura zostanie w tym roku wypłacona po raz szósty. Terminy wypłat to: 1., 6., 10., 15., 20., i 25. kwietnia. Niektórzy otrzymają pieniądze jednak jeszcze w marcu. Ma to związek z faktem, iż 1 kwietnia przypada w tym roku w wielkanocny poniedziałek.

– Świadczeniobiorcy, których termin wypłaty emerytury czy renty mają ustalony na pierwszy dzień miesiąca, trzynastą emeryturę otrzymają jeszcze pod koniec marca, tuż przed świętami Wielkanocy – poinformował Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

13. emerytura. Dlaczego niektórzy dostaną wcześniej?

Żebrowski przypomina, że gdy termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym.

W związku z tym na wcześniejszą wypłatę mogą liczyć również seniorzy, którzy pobierają świadczenia 6 oraz 20 kwietnia. Środki dotrą odpowiednio 5 i 19 kwietnia.

Przypomnijmy, że 13. emerytura to rządowy dodatek, który wypłacany jest od 2019 roku. Świadczenie to trafia do osób:

uprawnionych do pobierania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,



odbiorców renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej,



odbiorców świadczeń specjalnych, takich jak rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.



„Trzynastka” przysługuje w wysokości minimalnej emerytury. W tym roku jest to 1780,96 zł brutto (przed rokiem było to 1588,44 zł). Wypłata następuje automatycznie, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Czytaj też:

13. emerytura. Co, jeśli senior nie doczeka?Czytaj też:

Koniec 13. i 14. emerytury? Zaskakujący pomysł koalicjanta