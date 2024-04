Wołomin będzie miał swoje Suntago?

To nie będzie zwykły Ośrodek Sportu i Rekreacji. Za kilka lat mieszkańcy podwarszawskiego Wołomina będą mieć do dyspozycji rozbudowaną pływalnię, strefę wellness, baseny odkryte i zjeżdżalnie wodne. Do tego na terenie ośrodka znajdą się korty tenisowe, squash, kręgle i restauracja, boisko kryte i pełnowymiarowa hala sportowa, plac zabaw, a nawet hotel.

Złoża wód termalnych pod Wołominem

„Tak w przyszłości może wyglądać teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Znamy już wstępną koncepcją naszego nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego” – czytamy w komunikacie wołomińskiego samorządu.

Duży udział w tym możliwym sukcesie ma odkrycie źródeł geotermalnych.

„Nasze źródło to nie tylko możliwość zasilania sieci ciepłowniczej, to również potencjał w rozwoju usług wspierających zdrowie i dobre samopoczucie” – zapowiada samorząd.

A jeśli wszystko dobrze pójdzie, to kto wie, być może Wołomin powtórzy sukces Mszczonowa – gminy w powiecie żyrardowskim, na terenie której znajduje się Suntago Park of Poland – wodny park rozrywki oraz Termy Mszczonów, które są jedynymi znajdującymi się w okolicach Warszawy całorocznymi basenami termalnymi otwartymi przez cały rok.

Włodarze Wołomina obiecali, że wkrótce przedstawią szczegóły tej inwestycji i poinformują o planowanych etapach jej realizacji.

Źródła termalne nawet pod ¼ powierzchni Polski

Basen z ciepłą wodą to oczywiście nie jedyne wykorzystanie źródeł geotermalnych. Geotermia mogłaby odciążyć sieć ciepłowniczą, co wpłynęłoby na ograniczenie kosztu wytwarzania ciepła wykorzystywanego do ogrzewania. Geotermia wpisuje się także w zieloną energię, na którą powinny stawiać miasta.

„Geotermia to najczystsze odnawialne źródło energii, niezależne od czynników zewnętrznych. Energia na stałym poziomie produkowana jest przez cały rok. Pozyskaliśmy ponad 12 milionów złotych na poszukiwanie złóż wód termalnych pod Wołominem, które mogłyby stać się zielonym źródłem energii dla naszej gminy” – napisała wiosną 2022 roku burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

Związek Miast Polski przywołuje szacunki, zgodnie z którymi nawet jedna czwarta powierzchni Polski jest obszarem perspektywicznym pod kątem wykorzystania wód termalnych w ciepłownictwie. Złoża wód termalnych to naturalne baseny, które wypełnione są gorącymi wodami o temperaturze od kilkudziesięciu do ponad 120 stopni Celsjusza. Żeby źródła mogły być wykorzystywane, woda musi posiadać odpowiednie parametry. Jedyną możliwością, żeby sprawdzić ich jakość i potencjał jest wykonanie odwiertu badawczego, na co decyduje się coraz więcej gmin w Polsce.

