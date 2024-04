Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych. Nowe dane o inflacji spowodują przełom?

Dziś zakończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Do niedawna wydawało się niemal pewne, że gremium po raz kolejny zdecyduje o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Czy najnowsze dane o inflacji w Polsce spowodują przełom?

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego tygodnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja w marcu br. wyniosła 1,9 proc. rok do roku. To najniższy poziom od pięciu lat. Wstępne dane oznaczają również, że inflacja pozostaje w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego (NBP), który wynosi 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy.

Jaka decyzja RPP ws. stóp procentowych? Prognozy ekspertów

Według ekonomistów Banku Pekao inflacja tylko „chwilowo" znajduje się w celu, a RPP nie zmieni swojego bazowego scenariusza biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą regulowanych cen energii (na które RPP zwraca dużą uwagę) oraz oczekiwane odbicie inflacji w drugiej połowie tego roku (analitycy prognozują, że na koniec roku wzrośnie ona do poziomu 4-4,5 proc.). Eksperci banku przewidują, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w tym roku.

– Spodziewamy się, że w kwietniu RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian, nadal podkreślając ryzyka w górę dla ścieżki inflacji w nadchodzących miesiącach – prognozują ekonomiści ING Banku Śląskiego, cytowani przez tvn24.pl.

Eksperci zwracają uwagę, że wprawdzie główny wskaźnik inflacji spadł poniżej celu NBP, to według ich szacunków inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) była w marcu nadal blisko dwukrotnie wyższa od celu inflacyjnego (ok. 4,6 proc. rok do roku).

Również zdaniem ekonomistów Santander Bank Polska dla RPP istotniejsza będzie ścieżka inflacji bazowej, która może pozostać w przedziale 4-5 procent do końca przyszłego roku. – To, przy ożywieniu gospodarczym, da naszym zdaniem argument RPP do utrzymania stóp na niezmienionym poziomie do III kw. 2025 r. – przewidują analitycy instytucji.

Przypomnijmy, że po raz ostatni RPP obniżyła stopy procentowe w październiku zeszłego roku. Od tamtego czasu stopy pozostają na niezmienionym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi 5,75 proc.

