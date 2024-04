Ile zarabiają radni? Decydują dwie kwestie

Podczas wczorajszych wyborów samorządowych wybieraliśmy 2,5 tys. wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, a także 47 tys. radnych. Jak wygląda kwestia zarobków tych ostatnich?

Należy podkreślić, że radni nie otrzymuje regularnego wynagrodzenia, lecz za swoją pracę (udział w sesjach rady, praca w komisjach) mają prawo do diety. Maksymalna wysokość diety radnego jest ściśle powiązana z liczbą mieszkańców gminy.

Zarobki radnych

Gazeta.pl przypomina, że dieta radnego – zgodnie z art. 25 ustawy o samorządzie gminnym – nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej, która jest określana w ustawie budżetowej. W tym roku kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ustalono w wysokości 1 789,42 zł. To oznacza, że w tym roku maksymalna wysokość diety radnego gminy wynosi 4 294,61 zł miesięcznie.

Jak wspomniano, wysokość diety jest zależna od liczby mieszkańców. Serwis wylicza, że w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców maksymalna wysokość diety to 4 294,61 zł miesięcznie. Od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców jest to 75 proc. maksymalnej wysokości diety (3 220,96 zł), z kolei w gminie poniżej 15 tys. mieszkańców – 50 proc. maksymalnej wysokości diety (2 147,31 zł)

Na wysokość diety radnego wpływ ma również frekwencja – za nieobecność podczas sesji gmina potrąca radnemu dietę. Gazeta.pl zwraca uwagę, że np. w gminie Chrostkowo (woj. kujawsko-pomorskie) każda nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji wiąże się z obniżeniem diety miesięcznej o 20 proc.

W wyborach samorządowych – poza wyborem włodarzy – największe emocje budzą wybory do sejmików wojewódzkich. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podała w poniedziałek wieczorem oficjalne wyniki. Wskazują one na zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej w dziewięciu województwach, zaś w pozostałych siedmiu regionach triumfowało Prawo i Sprawiedliwość.

