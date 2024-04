Weekendowe utrudnienia w bankach. Zacznie się w sobotę rano

W ostatni weekend przed długim weekendem przerwy techniczne zaplanowały cztery banki. Chodzi o: PKO BP, Bank Pekao, mBank oraz Nest Bank.

Prace serwisowe w czterech bankach

Największe utrudnienia czekają klientów Pekao. Bank zaplanował bowiem prace modernizacyjne, które potrwają od 27 do 29 kwietnia. W sobotę, w godzinach 7.00 – 18.00 wystąpią trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń na rachunkach inwestycyjnych w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay oraz platformie eTrader Pekao. W godzinach 18.00 – 22.00 nie będzie można skorzystać z Kantoru Pekao24, a od 20.15 do 21.25 wystąpią trudności w składaniu wniosków o pożyczkę „Klik Gotówka”. Od 22.00 w sobotę do 3.00 w niedzielę klienci nie będą mieli dostępu do zakładki „Inwestycje”, a w godzinach 22.00 – 2.25 niedostępna będzie zakładka „Oferty i wnioski”, niemożliwy będzie także wgląd do historii operacji, wyciągów i sekcji „e-Dokumenty”. W tym czasie nie będzie można również aktywować usług: Qlips, Autopay oraz cyfrowej tożsamości PekaoID.

Jak wspomniano utrudnienia potrwają do 29 kwietnia, czyli do poniedziałku. Tego dnia, w godzinach 21.15 – 0.00 nastąpi przerwa w dostępie do zastrzegania dokumentów tożsamości w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay i na infolinii banku.

Jedynie w sobotę niedogodności czekają klientów mBanku. Prace techniczne zaplanowano w godzinach 7.00 – 16.00. W tym czasie nie będzie można zalogować się do systemu eMakler oraz maklerskiej aplikacji mBank Giełda.

Utrudnienia dla klientów PKO BP

W nocy z soboty na niedzielę utrudnienia czekają klientów największego banku, czyli PKO BP i jego internetowej marki Inteligo. W godzinach 0.00 – 7.00 nie będzie działać aplikacja IKO. Niedostępne będą także płatności zbliżeniowe telefonem oraz Blikiem. Bank zaznacza jednak, że prace serwisowe nie wpłyną na płatności kartami w bankomatach i sklepach stacjonarnych. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

Również w nocy z soboty na niedzielę, choć nieco krócej (w godzinach 1.00 – 3.00) z utrudnieniami muszą liczyć się klienci Nest Banku. Dotyczyć one będą płatności Blikiem. Bank podkreśla jednak, że utrudnienia nie będą dotyczyły przelewów na telefon Blikiem.

