zondacrypto Partnerem legendarnego wyścigu Giro d’Italia

– Kiedy jako nastolatek wraz z ojcem z wypiekami na twarzy śledziłem rywalizację kolarzy na górskich etapach Giro d’Italia, nawet nie przypuszczałem, że stanę na czele organizacji, która jako pierwsza w historii światowego kolarstwa zostanie uznana za oficjalną kryptowalutową platformę partnerską tych legendarnych zawodów. Wspólnie z organizatorami wierzymy, że token ZND, który będzie nagrodą w wyścigu, zrewolucjonizuje przyszłość sponsoringu sportowego. A do tego nasze logo na koszulce liderki przez cały czas trwania kobiecego Giro d’Italia będzie podkreślać to, że zondacrypto jest kobietą. Witamy Giro wśród naszych przyjaciół, którzy tak jak my wierzą w krypto jako walutę przyszłości – podsumowuje Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

Realnie i wirtualnie, zondacrypto pędzi z kolarzami

107. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego rozpocznie się już 4 maja w Turynie, a zakończy 26 maja w Rzymie. Jako Oficjalny Partner Kryptowalutowy Giro d’Italia zondacrypto będzie widoczna m.in. na „kilometrze zero”, na brandowanym specjalnym samochodzie nr 1, ale także… jako sponsor ligi fantasy FantaGiro d’Italia, która ma już ponad 12 000 subskrybentów. A to zaledwie część świadczeń zondacrypto, której podczas tej edycji touru nie przeoczy żaden miłośnik kolarstwa na świecie.

Nagrodzą najszybszą zawodniczkę i… najlepszego kibica

Także w roli Oficjalnego Sponsora rozgrywanego 12 października klasycznego wyścigu Giro di Lombardia (znanego jako „Il Lombardia”) oraz Giro Rosa, czyli kobiecego Giro d’Italia, zondacrypto będzie miała zapewnioną maksymalną widoczność wśród pasjonatów kolarstwa na całym świecie, łącznie z logotypem na „czerwonej koszulce” podczas zmagań pań. To najdłuższa i najtrudniejsza kobieca rywalizacja w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. zondacrypto ufunduje nagrodę dla kolarki, która zdystansuje inne zawodniczki. Doceni też kibicowskiego triumfatora FantaGiro d’Italia, sponsorując nagrodę i w tej rywalizacji.

– Jest nam miło powitać zondacrypto wśród partnerów Giro d’Italia, jako Oficjalną Giełdę Kryptowalut tegorocznej edycji wyścigu. Dzięki tej współpracy, nasza 115-letnia historia otwiera się na najnowocześniejsze rozwiązania, w tym przypadku z branży finansowej. Dynamika rozwoju naszego partnera jest równie wysoka, jak prędkości najlepszych kolarzy podczas touru. Cieszymy się, że nasza globalna widownia Giro d’Italia, szacowana na blisko 800 milionów, pomoże w zwiększaniu wiedzy w zakresie kryptowalut dzięki zaangażowaniu zondacrypto – deklaruje Mauro Vegni, dyrektor wyścigu.

zondacrypto

to wywodząca się z Polski i jedna z największych regulowanych giełd kryptowalut w Europie. Obecna na rynku od 2014 roku, posiada licencje operacyjne we Włoszech, na Litwie, Słowacji, w Estonii i Kanadzie. Działa w pełnej zgodzie z przepisami prawa, m.in. rozporządzeniem MiCA, ale również daleko bardziej surowymi regulacjami estońskimi. Początkowo funkcjonowała jako giełda bitcoin, żeby z czasem przerodzić się w platformę wielowalutową oferującą ponad 70 czołowych kryptowalut w parach z tradycyjnymi walutami (EUR, USD i PLN), stablecoinami (USDT i USDC) oraz BTC i ETH. Organizacja, stworzona przez grupę wizjonerów, inwestorów i programistów, przyciągnęła już 1,2 miliona aktywnych użytkowników.