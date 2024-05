Znane sieci zacieśniają współpracę. Kuszą atrakcyjnymi cenami

Sieci handlowe Auchan Polska i Intermarché poinformowały o nawiązaniu współpracy partnerskiej, której celem jest utworzenie długoterminowego sojuszu zakupowego na polskim rynku. Wyrazem zawartego porozumienia jest podpisany list intencyjny, w którym obie sieci uzgodniły zamiar powołania wspólnych struktur zakupowych na najbliższych 10 lat.

Intermarché i Auchan Polska złożyły 24 maja br. dwa wnioski do szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na koncentrację.

Współpraca Auchan i Intermarché. Co zyskają klienci?

Partnerzy oczekują, że ich współpraca przełoży się na wzmocnienie relacji z dostawcami. Dzięki poszerzeniu ich perspektyw biznesowych, a także zwiększeniu atrakcyjności cen oferowanych produktów w efekcie połączenia siły nabywczej obu marek. Sieci liczą na to, że ostatecznymi beneficjentami zawiązanego sojuszu będą polscy konsumenci, którzy zyskają dostęp do szerokiego asortymentu produktów w cenach pozwalających im na oszczędniejsze gospodarowanie domowymi budżetami.

Intermarché i Auchan Polska zamierzają stać się równoprawnymi właścicielami nowopowstałych podmiotów prawnych, które jako centralne jednostki zakupowe reprezentować będą obie sieci w rozmowach z kontrahentami. W pierwszym ze złożonych do UOKiK wniosków zakres współpracy zakłada prowadzenie wspólnych negocjacji warunków zakupu produktów spożywczych i niespożywczych marek własnych, krajowych i międzynarodowych z wybranymi dostawcami dostarczającymi te artykuły bezpośrednio do każdej z sieci. Drugi wniosek odnosi się do towarów lub usług, które Auchan oraz Intermarché nabywać będą na potrzeby prowadzenia własnej działalności.

– Przymierze zakupowe, które zamierzamy zawrzeć chcielibyśmy rozwijać w perspektywie długoterminowej i liczymy na to, że w sposób pozytywny wpłynie na rynek handlu spożywczego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że zyskają na tym przede wszystkim klienci. Łącząc potencjał obu sieci stworzymy naszym dostawcom szansę do wspólnego i trwałego rozwoju – podkreśla Maciej Ćwikliński, Prezes Intermarché w Polsce.

– Podejmujemy tę współpracę w przekonaniu, że pozwoli nam z jeszcze większą skutecznością dbać o siłę nabywczą polskiego konsumenta, co wraz z dostępnością wyjątkowo szerokiego asortymentu na stałe wpisane jest w strategię naszej sieci. Liczymy także, że przyniesie nowe możliwości rozwoju biznesu dla naszych dostawców, z perspektywą dalszego rozwoju długoterminowych partnerstw – mówi z kolei Alexandre Saussard, Prezes Auchan Polska.

W przypadku uzyskania zgody szefa UOKiK na koncentrację dojdzie do zawarcia wiążącej umowy pomiędzy sieciami. Może to nastąpić do końca trzeciego kwartału tego roku.

Przypomnijmy, że Auchan wrócił niedawno na pozycję lidera najniższych cen w Polsce. Jak wynika z danych ASM Sales Force Agency, średni koszt koszyka zakupowego w tej sieci to 227,37 zł.

Czytaj też:

Grupa Muszkieterów wśród najlepszych pracodawców w PolsceCzytaj też:

Auchan zapłaci gigantyczną karę. UOKiK podjął decyzję