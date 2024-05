Ceny paliw na początku czerwca. Kolejne dobre wieści dla kierowców

Analitycy e-petrol.pl zwracają uwagę, że od czterech tygodni koszty tankowania w Polsce nieprzerwanie spadają. Na przestrzeni ostatniego miesiąca popularna "95" i olej napędowy potaniały o 14 gr/l.

– W tym tygodniu cenniki producentów paliw były aktualizowane jedynie dwukrotnie, a powodem ograniczonej liczby zmian były wolne od pracy dni na rynkach bazowych i w Polsce. Skala zmian na rynku hurtowym nie była duża, ale warto zauważyć spadek notowań 95-oktanowej benzyny poniżej poziomu 5 tys. złotych za metr sześcienny. Dzisiaj to paliwo kosztuje średnio 4999,60 zł za 1000 litrów i jest to jego najniższa cena od lutego tego roku. W porównaniu z poprzednim piątkiem podrożał za to olej napędowy, ale podwyżka to niecałe 10 złotych i metr sześcienny diesla jest dzisiaj przez producentów wyceniany średnio na 4976,80 zł – podkreślają eksperci.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu

W ostatnim tygodniu maja benzyna Pb95 potaniała o 5 groszy do poziomu 6,52 zł/l. W przypadku diesla obniżka była 4-groszowa i za litr oleju napędowego kierowcy płacą średnio 6,55 zł. Z kolei LPG w minionym tygodniu potaniało o 3 grosze i kosztuje 2,75 zł/l.

Co czeka tankujących w pierwszych dniach czerwca? Analitycy e-petrol prognozują, że na początku przyszłego tygodnia spadkowy kierunek zmian na detalicznym rynku paliw powinien zostać utrzymany, ale tempo obniżek może być nieco mniejsze. Prognozowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco:

6,44-6,55 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,



6,46-6,58 zł/l dla diesla,



2,70-2,78 zł/l dla autogazu.



Czytaj też:

Brak paliwa, sparaliżowana działalność. Europejskie wyspy się zamykająCzytaj też:

Banery Daniela Obajtka drukowane „na lewo”? Jest komentarz kandydata PiS w wyborach