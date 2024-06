Jak uchronić się przed włamaniem do garażu? Eksperci rekomendują jedno rozwiązanie

Co 25,7 sekundy zdarzają się w USA włamania do garażu. W Polsce niestety również dość często pojawiają się tego rodzaju doniesienia. Przechowujemy tam nie tylko samochód, ale też nierzadko drogie narzędzia, meble, czy inne cenne przedmioty. Garaż jest tym miejscem do którego rabusie mają stosunkowo łatwy dostęp, a z jego okien łatwo z kolei zidentyfikować co wartościowego można ukraść.

Dane z raportu FBI w tej sprawie robią wrażenie i karzą postawić pytanie, co zrobić, by uchronić się przed złodziejami.

Włamania do garażu. Zamek błyskawiczny sposobem na złodziei?

Eksperci rekomendują założenie na bramę garażową zamku błyskawicznego. – Sztuczka z zamkiem błyskawicznym to tani sposób na zabezpieczenie przechowywanych wartościowych przedmiotów. Za pomocą zamka błyskawicznego możesz chronić się przed włamaniami do garażu. Wystarczy przymocować opaskę zaciskową do metalowej złączki, w której znajduje się linka odryglowania awaryjnego. Uniemożliwi to złodziejom uruchomienie odblokowania awaryjnego za pomocą wieszaka – informuje serwis housedigest.com.

Eksperci zalecają również inne sposoby, mające zabezpieczyć garaż przed włamaniem. Warto m.in. rozważyć zakrycie okien folią okienną, tak, aby złodzieje nie mogli zobaczyć co znajduje się w środku. Można również zastosować oświetlenie z czujnikiem ruchu, aby utrudnić włamywaczom ukrycie się w nocy. Warto pomyśleć również o kamerze. W przypadku włamana właściciel będzie dysponował materiałem filmowym, który będzie można potem przekazać organom ścigania.

