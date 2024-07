KE zaakceptowała polskie modyfikacje w KPO. Co się zmieni?

W kwietniu rząd poprosił o wprowadzenia zmian w KPO w 6 z 7 komponentów, do tego zrewidował 14 z 55 reform (10 z części grantowej i 4 z części pożyczkowej) oraz 27 z 56 inwestycji (18 z części grantowej i 9 z części pożyczkowej KPO). Skąd taka decyzja? W komunikacie wyjaśniono w obszarach zielonej transformacji, inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz transformacji cyfrowej i wsparcia produktywności i konkurencyjności.

KPO. Zmiany we wniosku zaakceptowane

Najważniejsza z zaproponowanych zmian dotyczy rezygnacji z podatku od samochodów spalinowych. Zamiast tego będą dopłaty do elektryków. Przeznaczone będzie na to 1,5 mld zł z grantu. Ponadto pieniądze z KPO zostaną skierowane do szpitali powiatowych, a dodatkowe środki zostaną przekierowane do rolnictwa. Na docieplenie 1,2 mln mieszkań ma zostać przeznaczone 600 mln zł.

Wprowadzono zmiany do zakupu laptopów dla nauczycieli: poprzedni wniosek pomijał nauczycieli klas 1-3. Po zaakceptowanych przez KE zmianach także oni dostaną sprzęt do pracy.

Przypomnijmy, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska ma otrzymać w sumie 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Pieniądze z KPO dla samorządów

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił w kwietniu br. pierwszy instrument finansowany z Krajowego Planu Odbudowy – pożyczki wspierające zieloną transformację miast, z budżetem wynoszącym niemal 9 mld euro. Te fundusze umożliwią samorządom realizację projektów, które sprawią, że polskie miasta staną się bardziej ekologiczne, nowoczesne i przyjazne dla mieszkańców.

„Samorządy opierają swoje finansowanie na trzech filarach: własnych dochodach, środkach unijnych i kredytach. Stabilność finansowa jest dla nich kluczowa, dlatego tak ważna jest reforma finansowania jednostek samorządu terytorialnego, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów” – podkreśla Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Czytaj też:

Lokaty na miesiąc. Do wzięcia nawet „siódemka"