Nowoczesne zarządzanie majątkiem. Czym jest fundacja rodzinna?

Wymagania w kwestii swobody podejmowania decyzji dotyczących majątku jaki posiadamy, zazwyczaj rosną wraz z naszym majątkiem. Uważam to za zupełnie naturalne, wręcz oczywiste. Kwestie majątkowe to istotny element naszego codziennego życia, poczucia bezpieczeństwa i gwarancja naszego rozwoju w przyszłości. Tu z pomocą mogą przyjść fundacje rodzinne. Instytucja prawna, która została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Jest to narzędzie umożliwiające zarządzanie i ochronę majątku rodzinnego, a także zapewnienie jego sukcesji na kolejne pokolenia.

Dr Elżbieta Sobów Fundacja rodzinna to ciekawe rozwiązanie na zarządzanie majątkiem oferujące różne korzyści zarówno dla fundatora, jak i dla beneficjentów. Czy ma jedynie zalety? A może są tam jakieś ukryte haczyki? Przyjrzyjmy się zatem, czy fundacja rodzinna jest dobrym rozwiązaniem na zarządzanie majątkiem. Zacznijmy od korzyści, jakie niesie fundacja rodzinna. Efektywna sukcesja Fundacja rodzinna umożliwia przekazywanie majątku rodzinnego z pokolenia na pokolenie w sposób uporządkowany i zgodny z wolą fundatora. Dzięki temu unika się fragmentacji majątku, która często występuje przy tradycyjnym dziedziczeniu. Zaleta bardzo istotna, często jest głównym powodem powołania do życia takiej fundacji. Prawo spadkowe daje nam niestety dość sztywne rozwiązania w tym zakresie.