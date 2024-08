1000 zł na szkolną wyprawkę? Część rodziców nie kryje obaw

Już za nieco ponad trzy tygodnie rozpocznie się rok szkolny. Rodzice i opiekunowie powoli kompletują tegoroczną wyprawkę dla swoich pociech. Jak wynika z badania SW Reserach Agencji Badań Rynku i Opinii dla Empiku aż 63 proc. spodziewa się, że wyda na wyprawkę więcej niż przed rokiem. Co trzeci respondent twierdzi, że wydatki będą zbliżone do tych co rok temu, a jedynie 4 proc. liczy na to, że zapłaci mniej niż w 2023 roku.

Ile wydamy na wyprawkę szkolną?

Ile konkretnie wydamy na wyprawkę? Z danych, które przytacza TVN24 wynika, że 35 proc. ankietowanych szacuje, że będzie to od 301 do 500 zł. Niewiele mniej, bo 30 proc. spodziewa się, że będzie to od 501 do 700 zł. Nieco rzadziej wskazywano przedział 701-1000 zł (16 proc.). 13 proc. badanych twierdzi, że wyda maksymalnie 300 zł. Nie brakuje również osób, które szacują szkolne wydatki na ponad 1000 zł (6 proc.).

Z badania wynika, że na liście zakupów najczęściej znajdują się przybory szkolne/podręczniki, ale też ubrania/buty. Część rodziców planuje również wydatki związane m.in. z wyposażeniem pokoju (kącik do nauki).

300 plus po raz siódmy

Badanie pokazuje, że wydatki większości rodziców przekroczą kwotę oferowaną w ramach programu „Dobry start". Mowa oczywiście o wsparciu w wysokości 300 zł, które oferowane jest od 2018 roku. Można się o nie starać od 1 lipca poprzez aplikację mobilną mZUS, dostępną na smartfony i tablety, przez PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia albo bankowości elektronicznej.

Przypomnijmy, że 300 plus przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Finansowe wsparcie nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów.

300 plus przyznawane jest bez względu na wysokość zarobków osiąganych przez rodziców. Środki można przeznaczyć np. na zakup podręczników, zeszytów, czy przyborów szkolnych.

Wnioski można składać do końca listopada.

Badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku przeprowadzono w dniach 27 czerwca – 5 lipca 2024 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) na ogólnopolskiej 1005-osobowej grupie respondentów, dorosłych mających dzieci.

