Obligacje oszczędnościowe w lipcu. Jest kolejny rekord

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych za lipiec. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 11.763 mln zł. To wynik jeszcze lepszy niż w czerwcu, kiedy to resort finansów informował o sprzedaży o rekordowej wartości 10. 197 mln zł. W maju było to 5.912 mln zł, zaś miesiąc wcześniej 7.055 mln zł.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu. Szczegółowe dane

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za lipiec wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS1024) – 143,5 mln zł,



1-roczne (ROR0725) – 2.912,2 mln zł,



2-letnie (DOR0726) – 903,6 mln zł,



3-letnie (TOS0727) – 4.731,8 mln zł,



4-letnie (COI0728) – 2.255,5 mln zł,



10-letnie (EDO0734) – 753,9 mln zł.



Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 4.731,8 mln zł (40 proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczne – ROR (25 proc.) i 4-letnie – COI (19 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 2-letnie – DOR (8 proc.) i 10-letnie – EDO (6 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (1 proc.).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w poprzednim miesiącu kwotę ponad 62 mln zł. Ministerstwo Finansów przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Promocja tylko do końca wakacji

Resort przypomina również, że tylko do końca sierpnia osoby, które zdecydują się na przedłużenie oszczędzania, mają możliwość skorzystania z zamiany wykupywanych obligacji na promocyjnych warunkach. – Im wcześniejsza jest data wykupu posiadanych obligacji, tym mniej jest czasu na złożenie dyspozycji zamiany. Ostatnim dniem składania dyspozycji, jest zawsze trzeci dzień roboczy poprzedzający wykup posiadanych obligacji (sobota nie jest dniem roboczym) – informuje ministerstwo.

Ministerstwo zachęca do skorzystania z promocyjnych cen zamiany:

99,60 zł – obligacje 10-letnie EDO0834,



99,70 zł – obligacje 4-letnie COI0828,



99,80 zł – obligacje 3-letnie TOS0827,



99,85 zł – obligacje 2-letnie DOR0826.



– W pierwszym miesiącu wakacji padł kolejny rekord sprzedaży obligacji. Polacy ulokowali w skarbowych obligacjach oszczędnościowych kwotę blisko 11,8 mld złotych. Z promocyjnych warunków zamiany w lipcu skorzystały osoby, które nabyły w ten sposób obligacje o wartości 1,8 mld złotych – informuje Karol Czarnecki, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

– Zakup obligacji jest prosty i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami i prowizjami. Lokować można dowolne kwoty, a zacząć można już od 100 zł – tyle kosztuje jedna obligacja. Możliwość pomnażania oszczędności przy zaangażowaniu niewielkiego kapitału jest niewątpliwą zaletą obligacji, a kolejny z rzędu rekordowy wynik sprzedaży jest potwierdzeniem zaufania do marki, jaką są skarbowe obligacje oszczędnościowe – dodaje.

Czytaj też:

Szykuje się podwyżka zasiłku pogrzebowego. Minister podał nową kwotęCzytaj też:

Rząd nie odpuszcza, choć nie ma poparcia. Projekt „Kredytu na start” jeszcze w sierpniu?