Szykuje się podwyżka zasiłku pogrzebowego. Minister podał nową kwotę

Od 2011 roku zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł. To oznacza, że mimo rosnących cen usług pogrzebowych, od ponad dekady kwota świadczenia nie zmienia się. Problem dostrzegło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt zakładający wzrost zasiłku pogrzebowego do kwoty 7 tys. zł. Ponadto, miałby on być co roku waloryzowany. Pod koniec ubiegłego tygodnia projekt opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak niedawno informowaliśmy zastrzeżenia w tej sprawie ma Ministerstwo Finansów. W stanowisku wydanym przez wiceszefa resortu Juranda Dropa wskazano m.in., że zwiększenie wydatków w związku z podwyżką zasiłku pogrzebowego (mowa o 25 mld zł w perspektywie dekady) będzie powodować konieczność zmniejszenia wydatków w innym obszarze. Ministerstwo uważa, że konieczne jest przeprowadzenie analizy w zakresie wpływu podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego na rynek usług w tym obszarze, w szczególności czy wprowadzone rozwiązanie nie spowoduje automatycznego, nieuzasadnionego wzrostu cen usług pogrzebowych. Zdaniem ministerstwa, „ewentualna dyskusja nad zasadnością wprowadzenia instrumentu waloryzacji tego świadczenia powinna być prowadzona z uwzględnieniem wyników tych analiz".

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie o 2,5 tys. zł?

Głos w tej sprawie zabrał minister finansów Andrzej Domański. W wywiadzie dla Polsat News podkreślił, że resort widzi potrzebę do zwiększenia zasiłku pogrzebowego i wskazał kwotę 6450 zł. – Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z pewnych ryzyk związanych z tym projektem. Nie chcemy, aby ceny usług pogrzebowych wzrosły – powiedział w programie „Graffiti" szef resortu finansów.

Dopytywany czy zasiłek pogrzebowy powinien być co roku waloryzowany, Domański odpowiedział: „Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby".

