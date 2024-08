Kultowa akcja wraca do Biedronki. Ujawniono termin startu

Jak ustalił serwis Wirtualnemedia.pl, w najbliższy poniedziałek 26 sierpnia Biedronka rusza ze swoją cykliczną, coroczną akcją lojalnościową. Tym razem pod nazwą Gang Produkciaków (Jaronimo Martins Polska zgłosił tę nazwę do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w czerwcu). Następca Gangu Mocniaków tworzyć będzie 17 maskotek z różnych kategorii produktowych. Będą to: Malina Malwina, Groszek Grześ i Grażynka, Ziemniak Ziemowit, Parówki Pamelki, Serek Sławek, Pieróg Patryk, Frytki Filomenki, Lód Lucek, Lód Lila, Mufinka Marylka, Szampon Szymek, Pasta Pola, Papier Pakosław, Czekolada Celinka, Sok Sebek, Wkrętarka Wiki i Apka Biedronka.

Biedronka rusza z nową akcją

W ramach akcji lojalnościowej klienci w zamian za zakupy otrzymują naklejki, a po uzbieraniu odpowiedniej liczby, mogą wymienić je na maskotki. Na razie nie wiadomo, ile w tym roku trzeba otrzymać naklejek, aby otrzymać maskotkę (w zeszłym roku trzeba było uzbierać ich 60).

Z ulotki, której zdjęcie zamieszczono w mediach społecznościowych wynika, że za 15 punktów będzie można odebrać książkę o przygodach „Gangu Produkciaków”. Dodatkowe punkty będą przyznawane za wydanie na jednorazowe zakupy minimum 69 zł. Za jedne zakupy będzie przyznawanych maksymalnie 40 naklejek.

Promocja potrwa do końca listopada, przy czym punkty będzie można zbierać do 16 listopada. Książki i maskotki będzie można odbierać do 30 listopada lub wyczerpania ich zapasów.

Biedronka prowadzi akcje lojalnością pod nazwą Gang…. od 2016 roku. W poprzednich latach były to m.in. Gang Świeżaków, Gang Słodziaków, Gang Swojaków, Gang Fajniaków, Gang Bystrzaków. W zeszłym roku akcja prowadzona była pod nazwą Gang Mocniaków. Klienci w jej ramach mogli odbierać maskotki w kształcie parówki, oranżady, jajka czy rogalika. By odebrać maskotkę, trzeba było zebrać 60 naklejek.

