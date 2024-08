Weekendowe przerwy w bankach. Klienci muszą uzbroić się w cierpliwość

Część banków zdecydowała się na przeprowadzenie w ostatni weekend sierpnia prac serwisowych. Klienci muszą liczyć się z utrudnieniami, choć w niektórych instytucjach prace będą prowadzone w godzinach w trakcie których rzadko korzystamy z usług instytucji.

To przypadek m.in. Banku BPS, który przeprowadzi prace techniczne dzisiejszej nocy, między północą a godziną 3.00. Klienci w tym czasie nie będą mieli możliwości korzystania z usługi Blik oraz płatności natychmiastowych.

Nieco dłużej, bo od 0.30 do 6.00 potrwają prace serwisowe w Nest Banku. Przez niespełna sześć godzin bankowość internetowa oraz mobilna banku będą działały wyłącznie w trybie przyjmowania zleceń. Nie będzie można m.in. skorzystać z BLIKA i Visa Mobile,zapłacić w sklepie internetowym, korzystając z linka do płatności, potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zlecić ani otrzymać przelewu natychmiastowego, czy doładować telefonu.

Przerwy w bankach nie tylko w weekend

Nieco inaczej inaczej wygląda sytuacja Banku Pekao. Drugi co do wielkości bank w Polsce podzielił prace serwisowe na dwa etapy. Pierwszy ma miejsce dziś – od godziny 7.00 do 17.00. W tym czasie klienci banku mogą mieć trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń na rachunkach inwestycyjnych w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay oraz platformie eTrader Pekao. Drugi etap prac zaplanowano na poniedziałek 26 sierpnia. Między 0.30 a 5.00 nie będzie można zalogować się do serwisuPekao24 i aplikacji, PeoPay oraz platformy eTrader Pekao, BLIKA w aplikacji PeoPay. Niedostępna będzie także aplikacja PeoPay KIDS. Między 1.00 a 1.45 nie będzie możliwości wysłania przelewu z karty kredytowej, wykonania transakcji internetowej z użyciem kodu 3-D Secure. Pojawią się również trudności w korzystaniu z karty debetowej, bankomatów i terminali płatniczych Banku Pekao.

Również dziś w ciągu dnia (w godzinach 8.00-18.00) – w związku z pracami serwisowymi – nie będzie dostępny Moduł Makler w systemie bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

