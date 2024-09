Klienci nie wierzą w spadki cen. A jak kalkulują deweloperzy?

Oto wnioski z najnowszej edycji Indeksu Nastroju Deweloperów.

Jest to badanie prowadzone przez dział analiz portalu Tabelaofert.pl na próbie ponad 200 firm deweloperskich w całej Polsce. Jak wynika z sierpniowego odczytu indeksu konsekwentnie, bo już od czterech miesięcy rośnie grono deweloperów spodziewających się spadków cen. Należy jednak zaznaczyć, że odsetek ten wynosi jedynie 9,9%. Przy czym, jak podkreśla Robert Chojnacki, założyciel portalu Tabelaofert.pl, „spadki te mogą mieć formę okresowych rabatów na wybrane typy mieszkań, których w ostatnim okresie jest coraz więcej w ofercie”.

W odniesieniu do wskaźnika zmiany tempa sprzedaży wnioski są mniej jednoznaczne, a sytuacja bardziej złożona.

– Miesiące wakacyjne to często okres mniejszego ruchu w biurach sprzedaży. Dlatego też w sierpniu odnotowano poprawę wskaźnika, który wrócił na poziom powyżej 0 i osiągnął 0,14 pkt. – analizuje sytuację Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca REDNET 24. – Deweloperzy z optymizmem spoglądają po prostu w kolejne miesiące licząc na powrót klientów z wakacji i ich większą aktywność na rynku.

Mało kto wierzy w „Kredyt na start”

Dlatego też odsetek deweloperów, którzy spodziewają się wzrostów sprzedaży, wzrósł do blisko 29 proc. i jest najwyższy od czterech miesięcy.

Paradoksalnie czynnikiem wspierającym sprzedaż może być zawirowanie związane z programem mieszkaniowym. Jeśli wierzyć kolejnym deklaracjom rządzących, projekt ma zostać poddany pod pierwsze dyskusje w najbliższą środę.

– Obecnie chyba już nikt nie spodziewa się wprowadzenia nowego programu – mówi Ewa Palus, główny analityk REDNET Property Group. – Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak przebiega proces legislacyjny oraz ryzyko, że jeśli program zostanie uruchomiony, to będzie on jeszcze bardziej skomplikowany i ograniczony do wąskiej grupy odbiorców. Część osób nie chce już dłużej czekać i wraca do planów zakupu nieruchomości korzystając przy tym z wciąż szerokiej oferty i często spotykanych jeszcze rabatów oraz promocji.

Obecna polityka cenowo-sprzedażowa deweloperów również wskazuje na to, że i oni stracili wiarę w jego wprowadzenie. Co w praktyce oznacza, że program lub zapowiedzi jego wprowadzenia nie oddziałują już realnie na rynek. Deweloperzy wydają się więc organizować w sytuacji sprzedaży na obecnych poziomach i względem tych poziomów będą planować nowe projekty.

Klienci nie wierzą w spadek cen nieruchomości

W spadki cen w dalszym ciągu nie wierzą klienci. W porównaniu z poprzednim miesiącem odsetek prognozujących taki rozwój sytuacji jest na podobnym poziomie i wynosi 84 proc. Największa grupa respondentów (47%) uważa, że obecny poziom cen jest stabilny i powinien utrzymać się w najbliższym kwartale. Choć rośnie druga co do wielkości grupa klientów przekonanych do wzrostów cen (z 33 proc. do 37 proc. w skali miesiąca).

– Z danych Wskaźnika Oczekiwań Klientów wynika, że im większym lokalem interesuje się klient, tym jego przekonanie o możliwości spadków cen wzrasta – komentuje Jacek Matuszko, dyrektor sprzedaży w REDNET 24.

