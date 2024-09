Wrzesień może być przełomowym miesiącem dla bitcoina. Na horyzoncie ważna decyzja

Sierpień 2024 okazał się wyjątkowo niekorzystny dla bitcoina oraz dla szerokiego rynku. Całkowita kapitalizacja cyfrowych aktywów zmniejszyła się o ponad 13 proc., a wiele kryptowalut osiągnęło półroczne minima. Ten spadek odzwierciedla również ogólną redukcję aktywności inwestorów, co wpłynęło nie tylko na same kryptowaluty, ale również na inne sektory, takie jak DeFi i NFT. To wynik, który potwierdza raport „Monthly Market Insights – September 2024” opracowany przez Binance Research.

Eksperci ostrzegają, że sierpniowe spadki mogą być tylko zapowiedzią dalszych problemów we wrześniu. Miesiąc ten historycznie przynosi najgorsze stopy zwrotu dla kryptowalut, a dane z poprzednich lat nie napawają optymizmem. Czy Jerome Powell, przewodniczący amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), przełamie tę złą passę, wprowadzając długo oczekiwane cięcie stóp procentowych?

Gwałtowny spadek na rynku kryptowalut

Sierpień 2024 roku przyniósł znaczące perturbacje na rynkach finansowych. Bank Japonii niespodziewanie podniósł stopy procentowe, co wywołało niemałe zamieszanie na giełdach światowych, w tym także na Wall Street. Wpłynęło to również na rynek kryptowalut, który doświadczył spadku o 13,1 proc. w całkowitej kapitalizacji. Przyczyniły się do tego obawy makroekonomiczne oraz niepokojące dane dotyczące bezrobocia w USA, które wywołały strach przed recesją.

Bitcoin, mimo próby odrobienia strat po gwałtownym "flash crashu", ostatecznie zakończył miesiąc na poziomie o 8 proc. niższym. Sektor DeFi oraz NFT również mocno ucierpiały, tracąc średnio niemal 11 proc. Inwestorzy, zaniepokojeni sytuacją, masowo przenosili się do stablecoinów, które okazały się jedynym stabilnym aktywem w sierpniu. Łączna liczba transakcji on-chain przy ich wykorzystaniu wzrosła do 420 milionów, a ich wartość sięgnęła 170 miliardów dolarów.

Po słabym sierpniu może nadejść jeszcze trudniejszy wrzesień. Dane historyczne jasno wskazują, że trzeci kwartał jest zwykle najgorszym okresem dla rynku kryptowalut, a wrzesień szczególnie wyróżnia się pod względem spadków. Co więcej, średnia kapitalizacja rynkowa kryptowalut regularnie zmniejszała się pod koniec tego kwartału na przestrzeni ostatnich lat – z wyjątkiem roku 2023.

Wszyscy jednak czekają na decyzję Rezerwy Federalnej, która może okazać się przełomowa. Fed, po ośmiu spotkaniach bez zmian stóp procentowych, przygotowuje się do pierwszego od ponad roku ich obniżenia. Spotkanie zaplanowane na 17-18 września może okazać się kluczowe dla dalszego losu bitcoina i innych kryptowalut.

Nowa nadzieja dla bitcoina?

Wraz ze spadkiem inflacji w USA, która powoli zbliża się do docelowego poziomu 2 proc., Rezerwa Federalna zaczyna zwracać uwagę na rosnące bezrobocie. Obniżenie stóp procentowych powinno pobudzić napływ kapitału do gospodarki, co może ponownie ożywić rynki finansowe, w tym kryptowaluty. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 2020-2021, gdy cykl luzowania doprowadził do wzrostów na rynkach.

Zdaniem ekspertów, niższe stopy procentowe zwiększają skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka, zwłaszcza gdy bezpieczne inwestycje, takie jak obligacje czy konta oszczędnościowe, przynoszą niższe zyski. W efekcie wrzesień 2024 może okazać się kluczowym miesiącem dla rynku kryptowalut, podobnie jak listopad, kiedy odbędą się wybory prezydenckie w USA.

