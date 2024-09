Ważne wieści dla kierowców. Jedną z najważniejszych arterii czeka przebudowa

9 września przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisali z firmą Budimex umowę, która przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej 221 pomiędzy Przywidzem a Nową Karczmą.

Rozbudowa drogi 221. Kiedy koniec prac?

Droga wojewódzka 221 to jedna z najważniejszych arterii na Pomorzu. Łączy Gdańsk z Kolbudami, Przywidzem oraz Kościerzyną. Jej długość to ok. 45 km. Każdego dnia przejeżdża nią nawet 10 tys. pojazdów. Drogowa inwestycja polegająca na gruntownej przebudowie trasy to strategiczne dla województwa pomorskiego zadanie. – Na ten dzień mieszkańcy powiatu kościerskiego czy gdańskiego czekali długo. Stan tej drogi pozostawiał wiele do życzenia. Ale koszty jej rozbudowy są ogromne – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Rozbudowa drogi nie byłaby możliwa bez wsparcia ze środków unijnych. – Cieszę się, że w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza możemy zrealizować tą ważną dla całego regionu inwestycje – powiedział Struk.

Umowa dotyczy rozbudowy około 12 km drogi, pomiędzy Przywidzem a Nową Karczmą. W ramach prac przebudowana zostanie nawierzchnia, a tam gdzie trzeba poprawiona zostanie geometria skrzyżowań i łuków. Na niektórych odcinkach wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

– Przejścia dla pieszych zyskają azyle. Powstaną również zatoki autobusowe. Tam, gdzie droga przebiega przez teren zabudowany zainstalowane zostanie oświetlenie. Harmonogram przewiduje zakończenie prac w maju 2026 r. – poinformował Grzegorz Stachowiak, dyrektor ZDW w Gdańsku.

Całościowy koszt prac budowlanych to ponad 116 mln zł, natomiast wartość całego projektu o nazwie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221, na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – odcinek C – od m. Przywidz do m. Nowa Karczma” to ponad 177 mln zł., z czego ok 139 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE.

