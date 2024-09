Złoto bije rekordy. Takiego kursu jeszcze nie było

W nocy z 18 na 19 września 2024 r. wartość złota po raz pierwszy w historii przekroczyła 2600 dolarów za uncję, osiągając najwyższy poziom notowań tego kruszcu. Po ustanowieniu tego historycznego rekordu cena ustabilizowała się w przedziale 2570–2580 dolarów. W ciągu tego roku cena wyrażona w dolarach wzrosła o niemal 25 procent, natomiast w przeliczeniu na polskie złote zwiększyła się o 22 procent.

Eksperci zauważają, że głównym czynnikiem wpływającym na wzrost ceny złota była decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) o obniżeniu stóp procentowych.

Globalne cięcia stóp procentowych

Nowy rekord cen złota przypadł na dzień, w którym odbywało się wrześniowe posiedzenie Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych. Na tym spotkaniu podjęto decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Tomasz Gessner, główny analityk w firmie Tavex, potwierdza, że to właśnie ta decyzja znacząco wpłynęła na sytuację na rynku złota.

Po ogłoszeniu obniżki stóp procentowych przez Fed, główna stopa procentowa w USA spadła z poziomu 5,25–5,5 procent do 4,75–5,25 procent. To nie jedyna tego typu zmiana na świecie.

W ostatnich tygodniach Europejski Bank Centralny również podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego. Był to już drugi krok w tym kierunku, zapoczątkowany w czerwcu. W Polsce ostatnie obniżki stóp miały miejsce rok temu, kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) zdecydował się na cięcie stóp o 1 punkt procentowy do poziomu 5,75 procent. Obecnie utrzymuje się pauza w obniżkach, jednak prognozy sugerują, że NBP może wrócić do redukcji stóp procentowych w połowie 2025 roku.

