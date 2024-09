CPK pod ostrzałem. Czy projekt wielkiej infrastruktury jest zagrożony?

Spółka CPK konsekwentnie realizuje swoje plany, mimo ograniczeń finansowych i zmian kadrowych. Od początku roku zawarła kontrakty z ponad 20 firmami, których łączna wartość przekroczyła 500 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku ze spółki odeszło 87 pracowników, jednak jednocześnie zatrudniono 42 nowych ekspertów, co średnio daje pięć odejść miesięcznie. Kadrowa rotacja jest zatem naturalnym procesem, który nie wpływa na realizację założonych projektów.

Korekta informacji

Spółka CPK zdecydowała się sprostować niektóre wypowiedzi Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, z konferencji Krynica Forum, odnosząc się do dwóch kluczowych kwestii.

Pierwszym nieścisłym stwierdzeniem było to, że "od stycznia ze spółki CPK odchodzi 20-30 osób miesięcznie". Faktycznie w okresie od stycznia do sierpnia odeszło 87 osób, co daje średnio pięć osób miesięcznie. Takie zmiany są naturalne i wynikają z bieżących potrzeb spółki, nie zagrażając jej funkcjonowaniu ani jakości realizowanych projektów.

Drugą nieprawdziwą informacją była sugestia, że Ministerstwo Finansów opóźnia przekazanie skarbowych papierów wartościowych na potrzeby CPK. W rzeczywistości środki finansowe z Programu Wieloletniego CPK etap I na lata 2021-2023 zostały wstrzymane jeszcze w czwartym kwartale 2023 roku, przed zmianami w zarządzie. Spółka wnioskowała o dokapitalizowanie w ramach etapu II Programu Wieloletniego na lata 2024-2030, a pierwsze środki mają trafić do CPK jeszcze w tym roku.

Trwające prace nad projektem CPK

Pomimo różnych wyzwań, prace nad Programem CPK postępują bez przeszkód. Umowy podpisane wcześniej są realizowane zgodnie z planem, a harmonogramy budowy, uwzględniając analizy ekspertów, zostały urealnione i opierają się na solidnych danych. Co ważne, pierwotne założenia finansowe uległy korekcie, co pozwoliło zaoszczędzić około 20 miliardów złotych z budżetu państwa w porównaniu do wcześniejszych szacunków.

Jednym z kluczowych projektów, nad którymi trwają prace, jest budowa Centrum Kontroli Operacji Lotniczych (AOCC). Trwa również zaawansowane projektowanie lotniska, dworca kolejowego oraz węzła przesiadkowego. Kontynuowane są także prace nad infrastrukturą, w tym drogami startowymi, płytami postojowymi i wieżą kontroli ruchu lotniczego. W toku jest także dialog konkurencyjny dotyczący systemu obsługi bagażu (BHS).

Warto również wspomnieć o postępach w projektowaniu kolejowych linii „Y", które mają połączyć Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Zostały zatwierdzone warianty inwestorskie dla dwóch linii o łącznej długości 300 km: węzła CPK – Płock – Włocławek oraz linii Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko.

Od początku roku spółka CPK podpisała umowy z ponad 20 firmami, a ich łączna wartość przekroczyła 500 milionów złotych. Warto zauważyć, że większość zleceń trafiła do polskich firm projektowych i budowlanych, co wspiera rodzimą gospodarkę. W lipcu ogłoszono również przetarg na budowę tunelu Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Łodzi, a prace projektowe nad infrastrukturą kolejową są już na zaawansowanym etapie.

Spółka CPK, pomimo licznych wyzwań, kontynuuje realizację swoich ambitnych planów, dbając o transparentność finansów publicznych i współpracując z lokalnymi firmami, co przynosi korzyści zarówno dla projektu, jak i dla polskiej gospodarki.

Czytaj też:

Były prezes PPL o projekcie CPK: Otworzymy prawie pełne lotniskoCzytaj też:

Kuriozalne słowa Łukaszenki. Najpierw oskarżał, potem groził wojną światową