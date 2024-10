Duża zmiana w segregacji śmieci w jednym z miast. Zacznie się za miesiąc

Od 1 listopada Wałbrzych wprowadza zmiany w segregacji odpadów. Zlikwidowane zostaną oddzielne pojemniki na butelki PET. Plastikowe butelki, podobnie jak w innych miejscach będą trafiały do pojemników na metale i tworzywa sztuczne.

Zmiana w segregacji odpadów w Wałbrzychu

Od 2021 roku butelki PET segregowane są w Wałbrzychu oddzielnie. Serwis Walbrzych24.com przypomina, że obecnie na terenie miasta znajdują się pojemniki:

w boksach koloru żółtego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – na butelki PET,



przy nieruchomościach koloru czarnego z pomarańczową pokrywą przeznaczone na pozostałe odpady opakowaniowe.



To oznacza, że do pojemników koloru czarnego z pomarańczową pokrywą trafia to, co w innych miastach wyrzucane jest do żółtych kontenerów.

– W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że optymalnie dla segregacji odpadów butelek z PET i opakowań z tworzyw mogą one być umieszczane w jednym pojemniku. Na instalacji przy ul. Beethovena nowoczesne urządzenia dokonują skutecznie automatycznego rozdziału różnych opakowań. W związku z tym nadal odpady będą odpowiednio rozdzielane – informuje cytowana przez portal Kamila Świerczyńska, rzecznik Urzędu Miasta.

Od przyszłego miesiąca wspomniane pojemniki będą oklejone nową etykietą „Metale i tworzywa sztuczne”. Zmiana ta ułatwi segregację odpadów mieszkańcom Wałbrzycha, którzy do tej pory mieli o jedną frakcję więcej niż w innych miastach. Od listopada zatem do pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne należy wyrzucać m.in.: puste butelki plastikowe po różnych napojach, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości czy plastikowe opakowania po żywności.

Pojemniki na odzież i tekstylia

Od listopada Wałbrzych (jako jedno z pierwszych miast) stawia też na pojemniki do segregacji odzieży i tekstyliów. Zmiana ta – jak przypomina portal – dotyczy jednak całego kraju, tyle, że od przyszłego roku. Od 1 stycznia 2025 roku ubrania, firanki, obrusy i inne tekstylia zamiast do pojemnika na odpady zmieszane będą musiały trafiać do oddzielnego pojemnika.

