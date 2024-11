Mocna reakcja rynków. Trump coraz bliżej powrotu do Białego Domu

Wszystko wskazuje na to, że wybory prezydenckie w USA rozstrzygną się szybciej niż przewidywano. Z podliczonych dotychczas głosów z poszczególnych stanów wynika, że Donald Trump jest bardzo blisko powrotu do Białego Domu. 45. prezydent USA zgromadził 266 głosów elektorskich, podczas gdy jego rywalka wiceprezydent Kamala Harris ma ich 187. Do zwycięstwa wystarczy zebranie 270 głosów.

Donald Trump znów prezydentem? Jest reakcja rynku

Na prawdopodobne zwycięstwo Trumpa pozytywnie reagują rynki, co prowadzi do umocnienia dolara względem euro i innych walut. Kandydat Partii Republikańskiej był pod kątem spraw gospodarczych lepiej oceniany przez amerykańskich wyborców. Jak podaje Business Insider, dolar umacnia się względem euro o 1,4 proc. i notowania doszły już do poziomu 0,93 euro, niewidzianego od lipca. Skoro dolar umacnia się do euro, to i do silnie powiązanego z euro więzami gospodarczymi złotego. Polska waluta traci do dolara 1,7 proc. i kurs z impetem przebił 4 zł, wspinając się do 4,06 zł.

Emocje wokół wyborów prezydenckich w USA udzieliły się także polskim politykom. Zadowolenia z korzystnych dla Trumpa prognoz nie kryją politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Mariusz Gosek zamieścił na platformie X duże zdjęcie Trumpa z jednym tylko zdaniem komentarza. – Coraz bliżej gabinetu owalnego panie prezydencie – napisał poseł PiS.

Do spływających wyników odniósł się również poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, wykorzystując je do pochwały ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. – Obudziliśmy się w nowej rzeczywistości geopolitycznej. Nowym prezydentem USA zostanie najprawdopodobniej D. Trump. Brawo dla Radosława Sikorskiego, który pokazał pełen profesjonalizm spotykając się z przedstawicielami obu partii w USA. Te relacje są dzisiaj szczególnie ważne – podkreślił Giertych.

