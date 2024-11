Rząd uruchomił „Premię społeczną". Można starać się o duże pieniądze

– Mechanizm premii społecznej po pierwsze daje dużo lepszy dostęp do usług społecznych na poziomie samorządowym i lokalnym, po drugie daje możliwość dostępu do pracy osobom z niepełnosprawnościami. Wreszcie jest to odpowiedź na trend rozwoju usług społecznych, które zmierzają ku deinstytucjonalizacji. Nie ma lepszego sposobu, aby poprawiać jakość usług społecznych niż przekazywanie jej poprzez samorządy podmiotom ekonomii społecznej – mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2024.

Jak czytamy na stronach resortu funduszy, projekt „Premia społeczna” stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby lokalnych społeczności i samorządów w zakresie dostępu do kluczowych usług społecznych, takich jak opieka wytchnieniowa, asystentura w rodzinnych domach pomocy, wsparcie w ośrodkach pomocy czy specjalistyczne poradnictwo.

„Premia społeczna". 80 mln zł dla organizacji i przedsiębiorstw

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

W ramach programu do organizacji i przedsiębiorstw społecznych trafi 80 mln zł. – Z grantów będzie można pokryć 25 proc., a w niektórych przypadkach nawet do 70 proc., wartości usług społecznych zlecanych przez gminy czy powiaty podmiotom ekonomii społecznej. Projekt przewiduje co najmniej 250 grantów dla lokalnych jednostek samorządu terytorialnego: gmin i powiatów o wartości do 350 tys. zł dla jednego JST – wyjaśniała szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Za sprawą tego wsparcia samorządy mają zapewnić mieszkańcom bardziej dostępne i profesjonalne usługi społeczne, a podmioty ekonomii społecznej zyskać stabilne finansowanie, co umożliwi im dalszy rozwój i profesjonalizację działalności.

Resort podaje, że wartość pilotażowego projektu „Premia społeczna", który potrwa do czerwca 2025 roku, wynosi blisko 100 mln zł, a łącznie na ten cel przewidziano około 300 mln zł. Inicjatywa zakłada zacieśnianie współpracy między samorządami a podmiotami ekonomii społecznej, co ma na celu rozwój wzajemnego zaufania, skuteczniejszą pomoc społeczną oraz budowanie mocnych fundamentów dla lokalnych społeczności.

Inspiracją dla opracowania projektu „Premia społeczna” były doświadczenia związane z mechanizmem zakupów interwencyjnych w czasie pandemii COVID-19, kiedy to wykorzystywano potencjał podmiotów ekonomii społecznej do szybkiego reagowania na potrzeby lokalnych społeczności. Ministerstwo wskazuje, że sukces tamtego modelu pokazał ogromny potencjał lokalnych organizacji i przyczynił się do opracowania aktualnych rozwiązań.

– Liczę, że projekt „Premia społeczna" przyniesie wymierne rezultaty, które będą kolejnym ważnym argumentem w debacie o tym, że usługi społeczne powinny być jak najbliższe beneficjentom, w jak najmniejszym stopniu oparte o państwowe duże instytucje, a w jak największym – skierowane do rodzin, w miejscach, w których ludzie mieszkają – podsumowuje ministra funduszy i polityki regionalnej.

