30 listopada upływa termin. Ostatni moment na złożenie wniosku o świadczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że do końca listopada można składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko w ramach programu „Dobry Start". – Złożyłeś wniosek o 300 plus z programu „Dobry start"? Jeśli nie, masz czas do 30 listopada tego roku – przypomina ZUS na platformie X.

300 plus. Ostatni moment na złożenie wniosku

Program „Dobry Start" uruchomiono latem 2018 roku. Zakłada on finansowe wsparcie w wysokości 300 zł (stąd określany jest również jako 300 plus) na przygotowanie szkolnej wyprawki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. 300 plus nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. Świadczenie – podobnie jak 800 plus – przyznawane jest bez względu na wysokość zarobków osiąganych przez rodziców.

Wnioski w sprawie 300 plus można składać za pomocą aplikacji mZUS, dostępnej w Google Play i App Store, po połączeniu jej z kontem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Alternatywnie rodzice mogą skorzystać z bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Z danych, które przytacza Radio Zet wynika, że w tym roku (dokumenty można składać od 1 lipca) wpłynęło ponad 3,361 mln wniosków. Według danych z 27 listopada świadczenie wypłacono na ponad 4,627 mln dzieci. Przeznaczono na ten cel ponad 1,386 mld zł.

Polacy o waloryzacji świadczenia

Z przeprowadzonego tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (46 proc.) jest zdania, że świadczenie powinno zostać zwaloryzowane. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 30 proc. respondentów, a 23,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

