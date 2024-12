Rossmann ma nowego konkurenta. Nowa sieć drogerii już w Polsce

Ukraińska sieć drogerii ISEI otworzyła swój pierwszy sklep stacjonarny za granicą. Zlokalizowany jest on w warszawskiej Galerii Targówek. Jak podaje Radio Zet, sklep o powierzchni 70 metrów kwadratowych to obecnie największy punkt sieci. Klienci mogą kupować produkty zarówno w placówce stacjonarnej, jak i online.

W ofercie ISEI znajdują się kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów różnych marek. Produkty pochodzą z Ukrainy, ale też z naszego kraju, jak i Niemiec, Włoch, czy Korei Południowej.

Przedstawiciele ISEI zapowiada ekspansję w Polsce, ale również w innych krajach Europy.

ISEI przychodzi, Kontigo odchodzi

ISEI rozpoczyna działalność na polskim rynku, tymczasem w tym tygodniu po 10-letniej obecności zakończy ją Kontigo. – Po 10 niezwykłych latach, które spędziliśmy razem, nadszedł czas, by się pożegnać... Z dniem 15.12 zamykamy sklep Kontigo.pl – czytamy na facebookowym profilu Kontigo.

W lipcu właściciel drogeryjnej marki Grupa Eurocash poinformowała, że po dekadzie obecności na polskim rynku zamknięte zostaną stacjonarne drogerie. Podkreślano jednak, że sprzedaż w sklepie internetowym będzie kontynuowana. Tymczasem na początku grudnia okazało się, że sklep online również nie będzie już funkcjonował.

Fani drogerii, którzy chcą jeszcze zrobić w niej zakupy internetowe, mają na to niecały tydzień. Kontigo kusi rabatami nawet do 80 proc. – To ostatnia szansa, aby skorzystać z naszych wyjątkowych ofert i zaopatrzyć się w swoje ulubione kosmetyki. Rabat aż do -80%! Nie przegap okazji, bo...to nasze ostatnie dni razem! – zachęca drogeria.

Sieć Kontigo rozpoczęła działalność w 2014 roku. Jej założycielką była Rita Amaral, córka Luisa Amarala, wieloletniego prezesa i założyciela Grupy Eurocash. Pierwszy sklep został otwarty przy ul. Chmielnej 27 w Warszawie.

Czytaj też:

Rossmann traci konkurenta. Sieć drogerii zamyka sklepy stacjonarneCzytaj też:

Gdzie najlepsze promocje? Klienci wybrali