Bitcoin z nowym rekordem. Eksperci tłumaczą powody

5 grudnia – miesiąc po wyborach prezydenckich w USA – bitcoin przebił barierę 100 tys. dolarów, notowania notowania najbardziej znanej wirtualnej waluty na moment przekroczyły wówczas 104 tys. dolarów. Od poniedziałku nowym maksimum jest poziom ponad 106 tys. dolarów.

Największa kryptowaluta świata osiągnąła dziś szczyt na poziomie 106 tys. 533 dolarów, co oznacza wzrost o 4,8 proc. względem ostatniego kursu piątkowego, a zarazem aż o 142 proc. od początku roku. Jak zauważa Business Insider Polska, tokeny, które nie mają formalnie żadnej materialnie wartości, a nawet nie wykorzystuje się ich do realnych zakupów na większą skalę (poza czarnym rynkiem) osiągnęły już łączną wartość 2,1 bln dolarów.

Bitcoin z nowym rekordem. Jakie przyczyny?

Jako bezpośrednią przyczynę obecnego wzrostu wycen kryptowalut serwis Coindesk podaje oczekiwane spadki stóp procentowych Fed na najbliższym posiedzeniu (planowane jest na środę 18 grudnia). Prognozowany jest spadek o kolejne 0,25 pkt proc. do 4,25-4,50 proc. Jak zauważa portal, mamy do czynienia z sytuacją, że bitcoin nie tyle rośnie, co dolar spada, wskutek czego trzymanie pieniędzy w amerykańskich obligacjach wkrótce przynosić będzie mniejsze zyski (odsetki). Wobec oczekiwanej obniżki stóp procentowych inwestorzy przekierowują swoje zainteresowanie m.in. na kryptowaluty.

Pisząc o przebiciu bariery 100 tys. dolarów nieprzypadkowo wspomnieliśmy o wyborach prezydenckich w USA, bowiem notowania kryptowaluty wystrzeliły tuż po ich szybkim rozstrzygnięciu, gdy okazało się, że Donald Trump wraca po czterech latach do Białego Domu. Były i przyszły prezydent nie krył entuzjazmu wobec branży kryptowalutowej, co z kolei nakręciło entuzjazm inwestorów.

– Trump obiecał, że uczyni Amerykę światową stolicą kryptowalut, a jego zespół wysokiego szczebla jest wypełniony silnymi zwolennikami kryptowalut. Prokryptowalutowy charakter jego zespołu, rodziny i darczyńców zwiększa prawdopodobieństwo, że Trump spełni swoje obietnice wyborcze złożone branży – oceniał Alex Thorn, szef badań w Galaxy Digital, cytowany przez tvn24.pl.

Po przekroczeniu bariery 100 tys. dolarów, Trump napisał na portalu Truth Social: „GRATULUJĘ BITCOINARZE!!! $100,000!!! NIE MA ZA CO!!! Razem Stworzymy Amerykę Znów Wielką”.

Czytaj też:

Bitcoin bije kolejne rekordy. Efekt Trumpa działaCzytaj też:

Przykre wieści dla kredytobiorców. „To nie jest dobry moment"