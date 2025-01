Wyłączanie telewizora w ten sposób to zły pomysł. Licz się z problemami

Telewizor to jeden z największych pożeraczy prądu w gospodarstwie domowym. Wielu użytkowników używa listew zasilających do odłączania telewizorów i innych urządzeń, chcąc w ten sposób oszczędzić energię elektryczną.

Włączanie i wyłączanie telewizora za pomocą listwy zasilającej pozwala na zaoszczędzenie energii. Z drugiej jednak strony może być szkodliwe dla samego telewizora.

Dlaczego nie wyłączać telewizora przyciskiem z listwy?

Technologia nowoczesnych telewizorów jest podobna do technologii komputerów. Są one wypełnione wrażliwymi komponentami i obwodami i nagłe odcięcie zasilania może spowodować szybsze zużycie tych elementów. Ponadto wiele telewizorów przeprowadza aktualizacje w trybie gotowości (inaczej tryb czuwania). Jeśli proces aktualizacji zostanie nagle przerwany, to może to prowadzić do problemów z oprogramowaniem.

Szczególną ostrożność powinni zachować posiadacze telewizorów OLED (telewizory z OLED mają wyświetlacze, w których wykorzystywane są diody LED, wytworzone ze związków organicznych). Urządzenia w trybie czuwania uruchamiają specjalne programy czyszczące, które zapobiegają tzw. wypaleniu. Jeśli zabraknie prądu, procesy te nie będą mogły zachodzić i obraz na tym ucierpi.

Najlepiej całkowicie wyłączyć telewizor, zamiast przełączać go w tryb gotowości. Można to zrobić za pomocą pilota bądź przycisku na samym urządzeniu. Pomocne jest także podłączenie telewizora bezpośrednio do gniazdka ściennego, bez konieczności stosowania listwy zasilającej.

Jeśli posiadamy wiele urządzeń i chcemy wyłączyć je jednocześnie rozwiązaniem mogą być listwy zasilające ze stałymi gniazdami. W przypadku tych listew co najmniej jedno gniazdo pozostaje podłączone do zasilania nawet wtedy, gdy listwa jest wyłączona.

Warto pamiętać, że zużycie energii przez nowoczesne telewizory w trybie czuwania jest na tyle niskie, że nie ma sensu ich całkowicie wyłączać. Inne urządzenia elektryczne zużywają znacznie więcej energii elektrycznej.

Czytaj też:

Oto największy złodziej prądu. Zużywa więcej niż lodówka