Coraz więcej Polaków zmaga się z tym problemem. Nie wiemy do kogo się zwrócić

Badanie „Od zadłużenia do wyjścia na finansową prostą” przeprowadzone na zlecenie firmy B2 Impact pokazuje, że postawy Polaków wobec zarządzania finansami są bardzo zróżnicowane. Co piąty z nas (22 proc.) nie podejmuje żadnych działań, by zadbać o swoją przyszłość finansową, a jedynie 5 proc. korzysta z porad doradców i ekspertów. Z drugiej strony niemal co drugi Kowalski (48 proc.) twierdzi, że oszczędza, choć znacznie mniej ankietowanych potrafiło wskazać konkretne instrumenty finansowe, takie jak ubezpieczenia (28 proc.) czy lokaty bankowe (24 proc.), które pomagają w budowaniu „finansowej poduszki”.

Zadłużeni Polacy. Jak uporać się z problemem?

Aż 34 proc. Polaków przyznało, że w zderzeniu z problemami finansowymi, nie chciałoby lub nie wiedziałoby, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc. Twórcy badania podkreślają, że może to prowadzić do pogłębiania kłopotów z domowym budżetem, a nawet do powstania spirali zadłużenia. W efekcie konsumenci mogą stracić wiarygodność i zdolność kredytową oraz mieć ograniczony dostęp do usługodawców i oferowanych przez nich produktów. Chcąc tego uniknąć, warto otwarcie porozmawiać o problemie z najbliższymi, nawiązać kontakt z wierzycielami i przygotować plan spłaty zadłużenia dostosowany do indywidualnej sytuacji finansowej danej osoby. Takie podejście pozwala skutecznie uporać się z przeterminowanymi zobowiązaniami i powrócić do obiegu finansowego.

Osoby zmagające się z zadłużeniem, które zdecydują się na aktywne działania, mogą nie tylko odzyskać równowagę finansową, ale także zwiększyć swoje zaufanie w oczach instytucji finansowych.

– Wyniki badania ujawniają wyraźną polaryzację w postawach wobec zarządzania finansami – od osób biernych po tych, którzy aktywnie poszukują sposobów na poprawę swojej sytuacji. Brak odpowiednich kompetencji finansowych i niska świadomość w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych problemów, zarówno ekonomicznych, jak i emocjonalnych. Edukacja finansowa w połączeniu z przyjaznym, uwzględniającym aktualne możliwości klientów modelem spłat nadmiernych należności, powinna stać się standardem na rynku. Tylko przemyślane i konkretne działania mogą pomóc zmniejszyć problemy z zadłużeniem i poprawić codzienne życie wielu Polaków – komentuje Dominika Nawrocka, ekspertka i edukatorka finansowa, twórczyni kanału edukacyjnego „Kobieta i Pieniądze”.

