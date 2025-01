Po 5 latach chcą wycofać darmową komunikację miejską. „Miasta nie stać..."

Są miasta w Polsce, w których funkcjonuje bezpłatna komunikacja miejska. Od września 2019 roku należy do nich Szczecinek (woj. zachodniopomorskie). To co dla pasażerów jest darmowe, dla budżetu miasta stanowi jednak ogromne obciążenie.

Szczecinek utrzyma bezpłatną komunikację? Ankieta dla mieszkańców

Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas wystosował do mieszkańców list z ankietą, w której mogą wyrazić swoje zdanie na temat przywrócenia biletów komunikacji miejskiej. Z danych przedstawionych przez samorządowca wynika, że w 2018 roku, czyli w ostatnim roku przed wprowadzeniem darmowej komunikacji, koszt przewozów wynosił 7,5 mln zł, z czego miasto dopłacało 2,26 mln zł. W zeszłym roku rekompensata dla spółki Komunikacji Miejskiej wzrosła do 9,3 mln zł, a całkowity koszt utrzymania transportu publicznego (w tym autobusów, statków i rowerów miejskich) osiągnął rekordowe 12,1 mln zł.

– Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że miasta nie stać na taką „rozrzutność" – podkreśla włodarz Szczecinka, cytowany przez Polskie Radio Koszalin.

Burmistrz zwraca uwagę, że każdy mieszkaniec odprowadzający podatki, niezależnie od tego, czy korzysta z autobusów, czy nie, „de facto płaci za darmową komunikację 400 zł rocznie, tylko tego nie dostrzega”. Mieszkańcy – jak zauważa samorządowiec – oczekują też poprawy funkcjonowania komunikacji (większej liczby kursów, czy nowych linii). – Też tego chcę, tylko skąd wziąć na to pieniądze? – pyta Hardie-Douglas.

Trzy opcje do wyboru

We wspomnianej ankiecie mieszkańcy mogą wskazać jedną z poniższych propozycji:

Nr 1. Wszystko pozostaje po staremu. Utrzymujemy bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich. Zmniejszamy jednak częstotliwość kursów i nie rozbudowujemy tras.

Nr 2. Wracamy do opłat za przejazdy autobusowe, stosując rozwiązania z 2018r, czyli ulgowe bilety dla seniorów, dzieci i młodzieży, możliwość wykupu biletów abonamentowych itd. Ceny biletów będą zależeć od kosztów obsługi Spółki w części dotyczącej rekompensaty za „wozokilometry”. Ten wariant pozwoli nam na rozważanie poszerzania działalności przewozowej na terenie miasta i być może wydłużenia linii poza miasto np. do Parsęcka. Cena biletów będzie co rok korygowana. Wydłużamy trasy, wzrasta częstotliwość kursów, to w kolejnym roku wzrastają ceny biletów. Osoby wsiadające poza granicami miasta i wysiadające poza nimi płacą więcej.

Nr 3. Godzimy się na wzrost dopłat do KM, ale w mniejszej skali. Całkowicie zwalniamy z opłat za przejazdy osoby po 65 roku życia, oraz wybrane grupy pasażerów np. członków Związku Niewidomych i ich opiekunów. Ustalamy na trzy lata sztywną cenę biletów dla posiadaczy karty mieszkańca, np. 3,0 zł za przejazd dla dorosłych posiadaczy karty i 1,5 zł dla młodzieży szkolnej i studentów z kartą. Pozostali użytkownicy płacą komercyjnie. Osoby dorosłe 5,0 zł za bilet, młodzież 2,5 zł. Ten wariant pozwoli nam na rozważanie poszerzania działalności przewozowej na terenie miasta i być może wydłużenia linii poza miasto np. do Parsęcka, jednak opłata za przejazd dla wsiadających i wysiadających poza miastem, a nie posiadających karty mieszkańca, byłaby wyższa np. 6,0 zł i 3,0 zł.

