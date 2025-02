Biedronka wchodzi na słowacki rynek. Będzie taniej niż w Polsce?

Już 5 marca oficjalnie rozpocznie swoją działalność pierwszy sklep Biedronki, zlokalizowany w słowackim Miloslavovie. Jak donosi serwis „dlahandlu.pl”, powołując się na słowa Macieja Łukowskiego, odpowiedzialnego za ekspansję Biedronki na słowackim rynku, sieć planuje rozwijać swoją obecność zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach oraz na wsiach, oferując trzy różne formaty sklepów.

– Najpierw staramy się budować sklepy w małych i średnich miastach, kolejnym krokiem będzie Bratysława – poinformował Maciej Łukowski.

Słowacka strategia rozwoju

Biedronka zamierza skupić się na rozwoju w regionie wokół centrum dystrybucyjnego w Voderady, a następnie rozszerzać działalność na kolejne obszary Słowacji. Ostateczna liczba sklepów nie jest jeszcze ustalona – decyzja będzie zależała od preferencji słowackich klientów.

W ofercie słowackich Biedronek ma znaleźć się 3400 artykułów, z czego połowa produktów świeżych będzie pochodzić od lokalnych dostawców, takich jak Rajo i Agro Tami. Sieć dąży do tego, aby w przyszłości 40 proc. asortymentu stanowiły słowackie produkty. Klienci znajdą na półkach także produkty pod marką własną „From our country”, opracowaną przez słowacki zespół.

Początkowo Biedronka nie będzie oferować aplikacji lojalnościowej, jednak planuje jej wdrożenie w ciągu najbliższych dwóch lat.

Słowacka strategia niskich cen

Sytuacja na słowackim rynku znacząco różni się od warunków w Polsce. Zdaniem Łukowskiego nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na temat poziomu cen w słowackich sklepach.

– Nikt nam nie zrekompensuje różnej wysokości podatków (od żywności) – dodał Łukowski, ale podkreślił, że Biedronka chce się wyróżnić na tle konkurencji cenami i dobrymi rabatami.

Biedronka nie zwalnia tempa w Polsce

„W roku swojego 30-lecia Biedronka kontynuuje dynamiczny rozwój, otwierając już w pierwszym miesiącu roku symboliczne 30 nowych placówek w całej Polsce” – poinformowała na początku lutego sieć, wskazując, że styczniowe otwarcia nowych sklepów Biedronki objęły m.in. Warszawę, Radków, Lubomię, Sochaczew, Pęczniew, Rzeszów, Nową Sól czy Tarnobrzeg

– Styczeń to dla nas szczególny miesiąc – rozpoczynamy nowy rok z nowymi sklepami i jednocześnie świętujemy 30-lecie Biedronki. Nieustannie inwestujemy w rozwój sieci, by zapewnić klientom w całej Polsce jeszcze większy komfort zakupów i dostęp do szerokiej oferty produktów w najniższych cenach. Nie planujemy zwalniać tempa i w 2025 roku będziemy kontynuować intensywny rozwój sieci, otwierając kolejne placówki zarówno w mniejszych, jak i większych miejscowościach. Ten jubileuszowy rok to okazja, by podziękować naszym klientom za zaufanie, jakim nas obdarzają od 30 lat – powiedział Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu w sieci Biedronka.

