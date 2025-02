Historyczna zmiana w KFC. Będzie nowa nazwa?

Sieć KFC dawniej była znana jako Kentucky Fried Chicken. W marcu br. minie 95 lat od momentu założenia jej przez Harlanda Sandersa (znanego szerzej jako Colonel Sanders), który opracował także zestaw przypraw wykorzystywany do pieczonych kurczaków serwowanych w KFC. Kentucky Fried Chicken rozrosło się w sieć barów prowadzonych przez franczyzobiorców w latach 60. XX wieku.

Właściciel marki, koncern Yum Brands, od dawna nie używa już pełnej nazwy nawiązującej do pochodzenia firmy, co z pewnością ułatwiło decyzję o przenosinach siedziby firmy z Louisville w Kentucky do Plano w Teksasie.

TFC zamiast KFC?

Dlaczego Teksas? Jak podaje Polskie Radio, głównym powodem są niskie podatki, ale też sprzyjająca dużym firmom polityka w tym stanie. – Te zmiany sprawiają, że stawiamy na bardziej zrównoważony wzrost. Pomogą nam one lepiej służyć naszym klientom, pracownikom, franczyzobiorcom i udziałowcom – powiedział szef Yum Brands David Gibbs, cytowany przez BBC.

KFC tym samym dołączy do innej marki Yum Brands, mającej już siedzibę w Plano. Mowa o Pizza Hut.

Żalu z powodu przenosin KFC do Teksasu nie kryje gubernator Kentucky Andy Beshear.

– Jestem rozczarowany tą decyzją i wierzę, że założyciel firmy także byłby rozczarowany – powiedział mediom Beshear. – Nazwa tej firmy zaczyna się od Kentucky i promuje dziedzictwo i kulturę naszego stanu poprzez sprzedaż swoich produktów – dodał.

Obecnie KFC ma ponad 24 tys. lokali na całym świecie. Na razie nie wiadomo, czy w związku z przeprowadzką dojdzie do zmiany nazwy na TFC (Texas Fried Chicken).

W Polsce pierwszy bar KFC pojawił się w 1993 roku w Warszawie. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje ok. 200 barów sieci, będących samodzielnymi jednostkami.

