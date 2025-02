Ujemne temperatury w Polsce. W takiej sytuacji można odmówić pracy

W tym roku zima długo nie dawała o sobie znać, ale ostatnie dni upływają pod znakiem ujemnych temperatur. Być może nie wszyscy wiedzą, ale – podobnie jak w przypadku upałów – nakłada to obowiązki na pracodawców, którzy muszą zadbać o odpowiednią temperaturę w miejscu pracy. Gdy jest za zimno, pracownik może odmówić wykonywania swoich obowiązków.

Praca na mrozie. Obowiązki pracodawcy

Przepisy precyzyjnie określają dopuszczalne temperatury, w jakich powinno się wykonywać pracę w okresie zimowym. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w pomieszczeniach "należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (do metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. praca w chłodniach)". W miejscach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C. Jak podaje serwis pulshr.pl, w przypadku pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odzieży chroniącej przed niską temperaturą, a także ciepłych napojów (w pracach przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C.). Konieczne jest także zapewnienie pomieszczenia, w którym pracownicy ogrzeją się lub zmienią odzież (temperatura w takim miejscu nie może być niższa niż 16°C.).

Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Za ten czas zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Za łamanie przepisów BHP pracodawcy grozi kara grzywny. Może ona sięgać nawet 30 tys. zł.

