Uczestnicy PPK otrzymają dopłaty. Pieniądze w ciągu dwóch tygodni

Polski Fundusz Rozwoju (PFR), państwowa spółka, która nadzoruje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) poinformowała o dopłatach rocznych dla uczestników programu. – Już w kwietniu na rachunki ponad 2,17 mln uczestników trafi dopłata roczna za 2024 rok w wysokości 521 mln zł. Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną (240 zł) – czytamy w komunikacie wydanym przez PFR.

Dopłata roczna dla uczestników PPK. Kto otrzyma?

Spółka przypomina, że dopłata roczna przysługuje w sytuacji, gdy kwota wpłat – podstawowych i dodatkowych – finansowanych przez podmiot zatrudniający (np. pracodawcę) i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku. To oznacza, że aby dostać dopłatę na rachunku PPK w poprzednim roku trzeba było zgromadzić 890,82 zł.

Dopłaty zostaną przekazane przed 15 kwietnia br.

Z danych przekazanych „Wprost" pod koniec lutego wynika, że w PPK uczestniczy niemal 3,8 mln pracowników. – W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy już 3,77 mln osób (stan na 24.02.2025 r.), a wartość aktywów netto (WAN) wynosi 33,38 mld zł. To oznacza dynamiczny wzrost zarówno liczby uczestników (tylko w ostatnim miesiącu do PPK dołączyły 44 000 nowe osoby), jak i wartości aktywów, co potwierdza rosnące zaufanie do programu – poinformowała naszą redakcję Marta Damm- Świerkocka, członek zarządu PFR Portal PPK sp. z o.o.

PPK zostały wprowadzone w 2019 roku przez rząd PiS. Obecna ekipa planuje zmiany w programie, które zakładają m.in. częstszy automatyczny zapis pracowników (obecnie odbywa się on co cztery lata).Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza", ma on obejmować również najstarszą grupę w wieku 55 plus (do tej pory osoby te musiały same złożyć wniosek w tej sprawie).

