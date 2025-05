Ile wydamy na Dzień Dziecka? Większość Polaków nie zamierza szaleć

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Z badania przeprowadzonego przez PayPo wynika, że aż 60 proc. Polaków kupuje z tej okazji upominki. Blisko dwie trzecie rodziców przy wyborze prezentu kieruje się przede wszystkim preferencjami pociechy, a niemal 60 proc. jej potrzebami.

Na Dzień Dziecka najczęściej kupujemy zabawki, takie jak maskotki, klocki czy lalki, oraz słodycze (po 53 proc.). Zwraca uwagę dość wysoki odsetek badanych, którzy decydują się wręczyć dziecku gotówkę (42 proc.). Popularnymi prezentami okazują się również książki i gry (38 proc.). Blisko jedna trzecia respondentów kupuje ubrania (29 proc.), a co czwarty (26 proc.) decyduje się na niestandardowy prezent, taki jak wspólny wyjazd, wyjście do kina czy parku rozrywki.

Ile wydamy na Dzień Dziecka?

Z badania wynika, że większość z nas planuje raczej niewielkie wydatki. Aż 42 proc. respondentów przewiduje, że wyda na prezenty od 100 do 200 zł. Niewiele mniej, bo 32 proc. szacuje wydatki na poziomie od 50 do 100 zł. Jedynie 4 proc. ankietowanych zamierza wydać więcej niż 500 zł, a 14 proc. chce zmieścić się w przedziale od 200 do 500 zł.

38 proc. respondentów przyznaje, że ich tegoroczne wydatki z okazji 1 czerwca będą wyższe niż rok wcześniej, co na ogół ma związek ze wzrostem cen, choć są osoby, które nie kryją, że chcą w tym roku podarować dziecku coś większego niż rok temu.

Z badania dowiadujemy się również, że połowa Polaków kupuje prezenty dziecku drogą online. Mniej, bo 45 proc. decyduje się na zakup upominków w sklepach stacjonarnych. Taki sam odsetek twierdzi, że kupuje upominki z wyprzedzeniem. Niewiele mniej, bo 43 proc. przyznaje, że robi to na ostatnią chwilę.

Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 13-16.05.2025 r. Próba ogólnopolska, Wiek: 18-64, N=500.

Czytaj też:

Spora część Polaków omija wesela. Powód? Pusta kopertaCzytaj też:

Od 1 czerwca zmiany w 800 plus. Wiemy, kto straci pieniądze