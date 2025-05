Tusk zachwycony najnowszymi danymi. „Nie zmarnujmy tego"

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące sprzedaży detalicznej w kwietniu br. – Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 7,6% – podał GUS.

GUS przypomniał, że w kwietniu 2024 roku odnotowano wzrost o 4,1 proc. W porównaniu z marcem br. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6,2 proc.

Odnosząc się do dzisiejszych danych minister finansów podkreślił, że są one wyraźnie wyższe od tych, których spodziewali się ekonomiści. Andrzej Domański zwrócił również uwagę, że mamy do czynienia z największą dynamiką sprzedaży detalicznej od trzech lat. – Sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 7,6% wyraźnie bijąc konsensus analityków na poziomie 3,4%. To najwyższa dynamika sprzedaży detalicznej od 3 lat! Wzrosty widać praktycznie we wszystkich kategoriach. Gospodarka przyspiesza! – napisał szef resortu finansów na platformie X.

Sprzedaż detaliczna w Polsce. Tusk: Gospodarka przyspiesza

Zadowolenia z kwietniowych danych dotyczących sprzedaży detalicznej nie kryje również premier Donald Tusk. – Gospodarka przyspiesza! Eksperci byli zgodni, że sprzedaż detaliczna wzrośnie trochę ponad 3%, a mamy 7,6%! Nie zmarnujmy tego – napisał szef rządu na platformie X.

Do dzisiejszych danych premier doniósł się również podczas wizyty w Euroterminalu Sławków. Podkreślił wówczas, że wzrost sprzedaży detalicznej „to rewelacyjny sygnał, jeżeli chodzi o kondycję polskiej gospodarki". W dalszej części swojej wypowiedzi Tusk ocenił, że „to już nie jest sygnał, to informacja, która mówi o tym, że naprawdę ruszamy bardzo ostro do przodu".

Z danych GUS wynika, że wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) odnotowano – względem kwietnia 2024 roku – w następujących grupach:

pojazdy samochodowe, motocykle, części (wzrost o 14,9 proc.),

meble, rtv, agd (o 13,2 proc.),

żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 9,7 proc.),

tekstylia, odzież, obuwie (o 8,4 proc.),

farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 7,5 proc.).

