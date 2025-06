Polacy o wolnym piątku po Bożym Ciele. Sondaż dla „Wprost"

Piątek bo Bożym Ciele to – jak pokazuje praktyka – dzień, w którym większość pracowników decyduje się na wzięcie urlopu, by przedłużyć sobie weekend. Jest jednak szansa na to, że będzie to dzień wolny. Jak pisał kilka dni temu „Fakt", do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja ws. rozszerzenia dni wolnych od pracy. Zaproponowano m.in. Wielki Piątek, 2 maja, 2 listopada, 31 grudnia, czy właśnie piątek po Bożym Ciele.

Twórcy petycji zwracają uwagę, że w dzień ten – podobnie jak 2 maja, czy 31 grudnia – w komunikacji miejskiej stosowany jest weekendowy rozkład jazdy. Wskazano również, że w tych dniach dzieci mają wolne w szkołach.

Kancelaria Prezydenta będzie musiała petycję rozpatrzyć. Zgodnie z przepisami, prezydent może wnieść inicjatywę ustawodawczą lub też – co dzieje się najczęściej – skierować prośbę petytora do właściwego organu, czyli np. ministerstwa. Decyzja w tej sprawie będzie należała już do nowego prezydenta Karola Nawrockiego, który obejmie urząd 6 sierpnia.

Polacy o wolnym piątku po Bożym Ciele?

Co na temat wolnego piątku po Bożym Ciele sądzą Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost". Okazuje się, że pomysł ten popiera połowa z nas (50,6 proc.), a blisko jedna trzecia (30,7 proc.) jest mu przeciwna. Zdania w tej kwestii nie ma 18,7 proc. badanych.

Wolnego piątku po Bożym Ciele nieco częściej chcą kobiety (52 proc., wśród mężczyzn na „tak" jest 49 proc.).