Czy dziś jest niedziela handlowa? Tam zrobimy zakupy

W tym roku minęła siódma rocznica wprowadzenia ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Początkowo obowiązywało częściowe ograniczenie handlu w ostatnim dniu tygodnia – od marca do grudnia 2018 roku sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. Od tego roku obowiązuje natomiast osiem niedziel handlowych. Chodzi o ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzielę przed Wielkanocą i trzy niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia.

Niedziela handlowa już za tydzień

To oznacza, że najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie za tydzień. Zakaz handlu nie obowiązuje w tym terminie w związku ze startem wakacji. To że dziś nie ma niedzieli handlowej, nie oznacza, że nie mamy możliwości zaopatrzenia się. Ustawa przewiduje bowiem nieco ponad 30 wyłączeń. Działalność mogą prowadzić sklepy, w których za ladą stoi właściciel. Czynne są dziś również m.in.:

stacje benzynowe,

kioski,

restauracje,

placówki pocztowe,

kwiaciarnie,

sklepy zlokalizowane na dworcach, lotniskach.

Za złamanie zakazu handlu grozi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Od roku w Sejmie znajduje się firmowany przez posła Polski 2050 Ryszarda Petru projekt, zakładający liberalizację niedzielnego handlu. Projekt przewiduje m.in. dwie niedziele handlowe w miesiącu (pierwszą i trzecią), czyli zasady zbliżone do tych z początków funkcjonowania ustawy. Za pracę w ostatnim dniu tygodnia przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny (od sześciu dni przed do sześciu dni po dniu pracy w niedzielę). Projekt utknął jednak w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny i niewiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie nastąpi przełom. Nawet jeśli tak się stanie, to mało prawdopodobne, by ewentualne zmiany zaakceptował nowy prezydent Karol Nawrocki.

Proponowane zmiany budzą natomiast akceptację ponad połowy Polaków, czego dowodzi przeprowadzony przed rokiem sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie „Czy popierasz wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu?", 56 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Takiego rozwiązania nie chce 30,1 proc. respondentów, zaś niemal 14 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

