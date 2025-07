Rząd bierze się za emerytury. Szykują się poważne zmiany

Rząd rozpoczął cykliczny przegląd emerytalny, który odbywa się co kilka lat. Jego głównym celem jest analiza funkcjonowania obecnego systemu emerytalnego oraz wskazanie potencjalnych obszarów wymagających korekty. Efektem tych prac mają być propozycje konkretnych zmian w obowiązujących przepisach.

Podwyżka wieku emerytalnego?

Jak podaje dziennik „Fakt”, za opracowanie dokumentu odpowiadają urzędnicy z Ministerstwa Rodziny oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt, zanim trafi pod obrady Rady Ministrów, zostanie poddany uzgodnieniom międzyresortowym.

Ministerstwo Rodziny zapewnia, że nie planuje wprowadzenia podwyższenia wieku emerytalnego. Mimo to eksperci wskazują, że system emerytalny stoi przed realnymi wyzwaniami. Ostrzegają, że dalsze utrzymywanie obecnego stanu może skutkować zbyt niskimi świadczeniami, zwłaszcza w przypadku kobiet.

Dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego, cytowany przez „Fakt”, wyraża nadzieję, że rząd odważy się zmierzyć z kluczowymi problemami systemu. Zwraca uwagę na wpływ wieku przechodzenia na emeryturę na poziom wypłacanych świadczeń.

Podkreśla, że obecny powszechny wiek emerytalny w Polsce należy do najniższych w Europie, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość przyszłych emerytur. Jego zdaniem, szczególnie kobiety powinny być świadome, że przy aktualnych zasadach, większość z nich może otrzymywać bardzo niskie świadczenia po zakończeniu aktywności zawodowej.

Możliwa obniżka emerytur

Ekspert nie ukrywa obaw, że przegląd może zostać wykorzystany nie do poprawy sytuacji, lecz do uzasadnienia działań prowadzących do obniżenia emerytur, takich jak emerytury stażowe czy pomostowe.

Ostateczne wnioski z przeglądu oraz ewentualne propozycje zmian zostaną ogłoszone po zakończeniu procesu analizy i uzgodnień wewnątrz administracji rządowej.

