Młodzi wydają pieniądze na głupoty? Nic bardziej mylnego

W raporcie Autopay “Finanse Młodych Polek i Polaków” poddano analizie postawy osób w wieku 18-34 lata wobec zjawisk finansowych. W kwestiach związanych z wydatkami wyraźnie daje się zauważyć dominacja kategorii związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Warto podkreślić, że blisko połowa badanych (45 proc.) mieszka ze swoimi rodzicami, z czego około co druga osoba dokłada się dla rachunków. Co czwarty respondent mieszka we własnym mieszkaniu, przy czym wyraźna większość spłaca za nie kredyt. Nie dziwi zatem fakt, że rachunki i inne wydatki na prowadzenie domu to kategoria, na którą badani wydają najwiecej w gospodarstwie domowym (57 proc. wskazań). Wyżej uplasowały się tylko codzienne zakupy żywności i chemii domowej (62 proc.). Na najniższym stopniu podium plasują się koszty związane z samochodem i szerzej z transportem (33 proc.).

Młodzi nie wydają „na głupoty"

Twórcy raportu zwracają uwagę, że zarówno osoby jeszcze nastoletnie, jak i te w okolicach trzydziestki, łączy niewydawanie pieniędzy na rozrywki, edukację czy pasje. Wynika to z faktu, że środki pochłanianie są przez tzw. koszty życia. Wśród młodych kobiet odsetek przeznaczający pieniądze głównie na podstawowe życiowe potrzeby, jak mieszkanie i sprawunki, jest nawet wyższy i dotyczy aż dwóch trzecich badanych. To oznacza, że wbrew stereotypowi o młodzieży wydającej lekką ręką pieniądze „na głupoty”, mamy osoby, które muszą podjąć niemały wysiłek, by wygospodarować środki na zakupy spoza puli niezbędnych produktów.

Na pytanie o to, na co najczęściej przeznaczają wolne środki finansowe, młodzi wskazywali przede wszystkim ubrania i kosmetyki, a także jedzenie poza domem (odpowiednio 40 i 39 proc.). Na trzecim miejscu znalazły się podróże (32 proc.). Wyraźnie niżej są wydatki na hobby (22 proc.), zdrowie (18 proc.), rozrywkę online (16 proc.), elektronikę (14 proc.), rozrywkę i wydarzenia kulturalne poza domem (10 proc.).

Badanie “Finanse Młodych Polek i Polaków w 2025” zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE w kwietniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 912 osób metodą CAWI.

