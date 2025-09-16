To grzech pierworodny III RP. Ich prawa lekceważono latami

Sądownictwo administracyjne to wyspecjalizowane sądownictwo. Ma kontrolować zgodność z prawem działania administracji, aby w ten sposób chronić podmiotowych praw obywateli. Takie też były jego cele i zadania, gdy został powołany w II RP ponad 100 lat temu. Został on reaktywowany w 1980 r. przez towarzysza Gierka, ale na pewno nie w celu ochrony praw obywatela w starciu z administracją. Cel był zgoła inny. Władza komunistyczna nie radziła sobie z biurokracją. Bo wystarczyło, że byle naczelnik-biurokrata jakiegoś urzędu zapisał się do PZPR i drogą partyjną nie można było go zmusić do zmiany decyzji, do realizacji programu partii, gdy on wydał decyzję wygodną dla siebie/biurokracji. Potrzebowała więc jakiegoś narzędzia do walki z własnym aparatem biurokratycznym. Sąd administracyjny wydawał się do tego idealny.