Trzy warunki otrzymania ulgi mieszkaniowej. Ministerstwo Finansów szuka pieniędzy

Koniec z bogaceniem się dzięki inwestycjom w nieruchomości. Ministerstwo Finansów stanęło na stanowisku, że ulga mieszkaniowa ma zaspokajać tylko własne potrzeby mieszkaniowe Polaków i to po spełnieniu dodatkowych warunków.

W jaki sposób można teraz zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe? Przez wydatki na dom, mieszkanie czy grunt, ale pod warunkiem, że kupujący w tym samym czasie nie będzie właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości – wyjaśnia resort finansów.

Nowe warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej od 2026 roku

Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT i ustawy ryczałtowej, w której znajdują się przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej stawia jasne warunki osobom, które od 2026 roku będą chciały skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Wymienia je portal prawo.pl: podatnik ponosi wydatki na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

nie jest właścicielem i nie posiada co najmniej 50 proc. udziału we współwłasności innej nieruchomości, albo będąc nim, w tym samym okresie, przeniesie ich własność na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, Skarbu Państwa lub gminy,

nie przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, i nie posiada co najmniej 50 proc. udziału w tych prawach, a w razie dysponowania tymi prawami lub udziałami w tych prawach, przekaże je, w tym samym okresie, osobom zaliczonym do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn lub do dyspozycji spółdzielni.

Trzeba pamiętać, że w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej udziały małżonków są równe.

Resort finansów mocno ograniczy inwestowanie w nieruchomości

Z ministerialnego projektu wynika także, że wymienione warunki muszą być spełnione w określonym czasie: od dnia sprzedaży, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

W praktyce, jeśli właściciel sprzeda nieruchomość np. w lipcu 2026 roku, to musi je spełniać do końca 2029 roku i nie może być właścicielem innej nieruchomości do końca 2029 roku.

Ulga mieszkaniowa miała być wsparciem dla Polaków przy realizacji podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Jednak z biegiem czasu okazało się, że jest wykorzystywana przez osoby, które inwestują w zakup nieruchomości. To jest powód dużych zmian w prawie podatkowym.

